Hockey pista: Lodi non sbaglia in Serie A1, sorride anche Monza in un turno senza le prime delle classe

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

il

Lodi/ Hockey pista Skate Italia

Dopo la pausa natalizia è finalmente ricominciata la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, si sono disputati complessivamente cinque incontri in attesa delle big, le quali recupereranno i rispettivi match il prossimo 14 gennaio. 

Non ha tradito le aspettative in tal senso la quarta della classe Lodi, formazione che ha battuto in scioltezza Follonica con il rotondo risultato di 9-2. Sorride poi anche Monza, capace di espugnare il campo di Castiglione con il punteggio di 4-6. 

Bene inoltre anche Grosseto che, nella fattispecie, ha regolato per 4-2 Giovinazzo, così come Breganze, corsara in quel di Forte dei Marmi per 2-4, e Novara che, invece, ha battuto per 6-4 Saronno. 

La Serie A1 tornerà questo weekend con un programma che si dipanerà tra il 10 e l’11 gennaio. Il 14 invece si giocheranno Valdagno-Trissino e Bassano-Viareggio. 

CLASSIFICA SERIE A1 2025-2026 HOCKEY PISTA (AGGIORNATA AL 6 GENNAIO 2026)

1
HOCKEY TRISSINO
 32
12
10
2
0
89
23
66
2
UBROKER BASSANO
 30
12
9
3
0
46
17
29
3
CGC VIAREGGIO
 28
12
8
4
0
41
26
15
4
BCC CENTROPADANA A.LODI
 26
13
8
2
3
55
38
17
5
TEAMSERVICECAR MONZA
 26
13
8
2
3
53
42
11
6
WHY SPORT VALDAGNO
 25
12
8
1
3
60
40
20
7
CP GROSSETO 1951
 20
13
6
2
5
44
43
1
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 18
13
5
3
5
50
56
-6
9
HOCKEY SARZANA
 17
13
5
2
6
43
47
-4
10
HC FORTE DEI MARMI
 10
13
3
1
9
33
48
-15
11
TR AZZURRA NOVARA
 9
13
3
0
10
46
57
-11
12
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
13
2
1
10
43
82
-39
13
INDECO AFP GIOVINAZZO
 4
13
1
1
11
43
64
-21
14
HOCKEY BREGANZE
 3
13
1
0
12
29
92
-63
