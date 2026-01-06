Hockey pista: Lodi non sbaglia in Serie A1, sorride anche Monza in un turno senza le prime delle classe

Dopo la pausa natalizia è finalmente ricominciata la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio, si sono disputati complessivamente cinque incontri in attesa delle big, le quali recupereranno i rispettivi match il prossimo 14 gennaio.

Non ha tradito le aspettative in tal senso la quarta della classe Lodi, formazione che ha battuto in scioltezza Follonica con il rotondo risultato di 9-2. Sorride poi anche Monza, capace di espugnare il campo di Castiglione con il punteggio di 4-6.

Bene inoltre anche Grosseto che, nella fattispecie, ha regolato per 4-2 Giovinazzo, così come Breganze, corsara in quel di Forte dei Marmi per 2-4, e Novara che, invece, ha battuto per 6-4 Saronno.

La Serie A1 tornerà questo weekend con un programma che si dipanerà tra il 10 e l’11 gennaio. Il 14 invece si giocheranno Valdagno-Trissino e Bassano-Viareggio.

CLASSIFICA SERIE A1 2025-2026 HOCKEY PISTA (AGGIORNATA AL 6 GENNAIO 2026)