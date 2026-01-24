Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Valpusteria torna alla vittoria nel sabato di ICE League
Il pronto riscatto di Valpusteria. Dopo aver perso il derby contro Bolzano la squadra di Brunico è tornata alla vittoria nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey sul ghiaccio, battendo il Fehervar AV19 con il secco risultato di 0-3.
Un match solido quello della squadra italiana , sbloccatosi soltanto nel secondo periodo, complice la rete di Mantinger (6:10) e il vicino raddoppio di Saracino (14:03) su situazione di power-play.
I lupi sono poi riusciti a mantenere il risultato fino al 19:24 dell’ultimo atto quando, su condizione di inferiorità, Glira ha messo a referto il tris. In virtù del successo, Pusteria ha consolidato il quinto posto in classifica a cinque lunghezze dalla foxes.
Il Campionato ICE League 2025-2026 tornerà domani, domenica 25 gennaio, con la sfida tra Bolzano e Vienna. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA ICE HOCKEY AGGIORNATA AL 24 GENNAIO
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EC-KAC
|40
|24
|7
|4
|5
|141
|97
|44
|85
|2
|EC Red Bull Salzburg
|41
|21
|11
|6
|3
|139
|88
|51
|78
|3
|Moser Medical Graz99ers
|39
|20
|7
|6
|6
|127
|84
|43
|78
|4
|HCB Südtirol Alperia
|40
|22
|10
|3
|5
|145
|104
|41
|77
|5
|HC Falkensteiner Pustertal
|40
|21
|13
|3
|3
|139
|105
|34
|72
|6
|Olimpija Ljubljana
|40
|19
|13
|6
|2
|147
|112
|35
|71
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|41
|15
|19
|2
|5
|96
|129
|-33
|54
|8
|Vienna Capitals
|39
|14
|18
|3
|4
|98
|117
|-19
|52
|9
|FTC-Telekom
|41
|14
|20
|1
|6
|109
|146
|-37
|50
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|40
|12
|21
|6
|1
|125
|133
|-8
|49
|11
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|38
|13
|18
|3
|4
|119
|129
|-10
|49
|12
|Pioneers Vorarlberg
|38
|8
|22
|4
|4
|93
|151
|-58
|36
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|41
|5
|29
|4
|3
|98
|181
|-83
|26