Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League
Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Bolzano che Valpusteria hanno infatti trovato la vittoria, battendo rispettivamente il Ferencvaros e i Black Wings Linz, incasellando così il secondo successo consecutivo.
Le foxes nello specifico hanno cominciato nel migliore dei modi il match, prima passando in vantaggio con Bradley (9:13) e successivamente raddoppiando con Pollock (13:43), preludio della risposta degli ospiti, bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie al sigillo di Tammela (15:55). Dopo un secondo periodo terminato con un nulla di fatto gli avversari hanno pareggiato i conti con Antonen (4:26), prima di subire il 3-2 definitivo da parte di McClure (16:01).
Inizio complicato invece per i lupi, costretti ad inseguire gli austriaci, a segno con Oulette-St Amant a freddo (1:05). La reazione della formazione di Brunico si verifica nel secondo periodo, prima con Louis che pareggia i conti (3:39), poi con Lipon che permette ai suoi di mettere il muretto avanti (16:17), quindi con Purdeller che regala un’emozionante vittoria a pochi secondi dalla sirena del terzo periodo.
L’ICE League tornerà domenica 18 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata
ICE EAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EC-KAC
|37
|22
|6
|4
|5
|129
|87
|42
|79
|2
|Moser Medical Graz99ers
|37
|19
|6
|6
|6
|121
|80
|41
|75
|3
|EC Red Bull Salzburg
|38
|19
|10
|6
|3
|126
|78
|48
|72
|4
|HCB Südtirol Alperia
|37
|21
|9
|2
|5
|131
|93
|38
|72
|5
|Olimpija Ljubljana
|38
|17
|13
|6
|2
|139
|106
|33
|65
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|36
|18
|12
|3
|3
|125
|98
|27
|63
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|38
|15
|17
|2
|4
|91
|119
|-28
|53
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|38
|12
|19
|6
|1
|120
|122
|-2
|49
|9
|FTC-Telekom
|38
|13
|18
|1
|6
|101
|135
|-34
|47
|10
|Vienna Capitals
|37
|12
|18
|3
|4
|89
|112
|-23
|46
|11
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|36
|12
|18
|2
|4
|110
|125
|-15
|44
|12
|Pioneers Vorarlberg
|36
|8
|20
|4
|4
|89
|142
|-53
|36
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|38
|5
|27
|4
|2
|92
|166
|-74
|25