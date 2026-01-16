Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League

Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Bolzano che Valpusteria hanno infatti trovato la vittoria, battendo rispettivamente il Ferencvaros e i Black Wings Linz, incasellando così il secondo successo consecutivo.

Le foxes nello specifico hanno cominciato nel migliore dei modi il match, prima passando in vantaggio con Bradley (9:13) e successivamente raddoppiando con Pollock (13:43), preludio della risposta degli ospiti, bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie al sigillo di Tammela (15:55). Dopo un secondo periodo terminato con un nulla di fatto gli avversari hanno pareggiato i conti con Antonen (4:26), prima di subire il 3-2 definitivo da parte di McClure (16:01).

Inizio complicato invece per i lupi, costretti ad inseguire gli austriaci, a segno con Oulette-St Amant a freddo (1:05). La reazione della formazione di Brunico si verifica nel secondo periodo, prima con Louis che pareggia i conti (3:39), poi con Lipon che permette ai suoi di mettere il muretto avanti (16:17), quindi con Purdeller che regala un’emozionante vittoria a pochi secondi dalla sirena del terzo periodo.

L’ICE League tornerà domenica 18 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata

ICE EAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA