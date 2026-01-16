Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: sorridono Bolzano e Valpusteria nel venerdì di ICE League

Bolzano hockey ghiaccio/©Soós Attila

Venerdì positivo per le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Sia Bolzano che Valpusteria hanno infatti trovato la vittoria, battendo rispettivamente il Ferencvaros e i Black Wings Linz, incasellando così il secondo successo consecutivo. 

Le foxes nello specifico hanno cominciato nel migliore dei modi il match, prima passando in vantaggio con Bradley (9:13) e successivamente raddoppiando con Pollock (13:43), preludio della risposta degli ospiti, bravi a rimanere aggrappati alla partita grazie al sigillo di Tammela (15:55). Dopo un secondo periodo terminato con un nulla di fatto gli avversari hanno pareggiato i conti con Antonen (4:26), prima di subire il 3-2 definitivo da parte di McClure (16:01). 

Inizio complicato invece per i lupi, costretti ad inseguire gli austriaci, a segno con Oulette-St Amant a freddo (1:05). La reazione della formazione di Brunico si verifica nel secondo periodo, prima con Louis che pareggia i conti (3:39), poi con Lipon che permette ai suoi di mettere il muretto avanti (16:17), quindi con Purdeller che regala un’emozionante vittoria a pochi secondi dalla sirena del terzo periodo. 

L’ICE League tornerà domenica 18 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata

ICE EAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EC-KAC 37 22 6 4 5 129 87 42 79
2 Moser Medical Graz99ers 37 19 6 6 6 121 80 41 75
3 EC Red Bull Salzburg 38 19 10 6 3 126 78 48 72
4 HCB Südtirol Alperia 37 21 9 2 5 131 93 38 72
5 Olimpija Ljubljana 38 17 13 6 2 139 106 33 65
6 HC Falkensteiner Pustertal 36 18 12 3 3 125 98 27 63
7 Hydro Fehervar AV 19 38 15 17 2 4 91 119 -28 53
8 Steinbach Black Wings Linz 38 12 19 6 1 120 122 -2 49
9 FTC-Telekom 38 13 18 1 6 101 135 -34 47
10 Vienna Capitals 37 12 18 3 4 89 112 -23 46
11 EC iDM Wärmepumpen VSV 36 12 18 2 4 110 125 -15 44
12 Pioneers Vorarlberg 36 8 20 4 4 89 142 -53 36
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 38 5 27 4 2 92 166 -74 25
