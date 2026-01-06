Hockey ghiaccio, le convocate di Team USA per Milano Cortina 2026: squadra stellare per sfidare il Canada

Manca ormai meno di un mese all’inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio, che si svolgerà a Milano da giovedì 5 a a giovedì 19 febbraio. Canada e Stati Uniti sono le grandi favorite per la medaglia d’oro dopo aver monopolizzato le prime due posizioni del podio in sei delle sette edizioni a cinque cerchi andate in scena nella storia dell’hockey femminile (Svezia unica intrusa con l’argento di Torino 2006).

Team USA ha diramato la lista delle 23 convocate per Milano Cortina 2026, selezionando undici reduci dall’argento di Pechino 2022 e altre dodici giocatrici al debutto assoluto sul palcoscenico dei Giochi. Presenti nel roster statunitense alcuni nomi di spicco come le campionesse olimpiche Hilary Knight (a caccia della quinta medaglia a cinque cerchi), Kendall Coyne Schofield e Lee Stecklein.

Chiamate ben 16 atlete che giocano in squadre della PWHL, la lega professionistica femminile più importante a livello globale. Gli Stati Uniti affronteranno nel gruppo A Repubblica Ceca, Finlandia, Svizzera e Canada in quest’ordine dal 5 al 10 febbraio per poi disputare le sfide decisive per le medaglie nella fase a eliminazione diretta.

Di seguito la lista completa delle convocate di Team USA per il torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026.

PORTIERI

Ava McNaughton (University of Wisconsin/WCHA)

Aerin Frankel (Boston Fleet/PWHL)

Gwyneth Philips (Ottawa Charge/PWHL)

DIFENSORI

Lee Stecklein (Minnesota Frost/PWHL)

Cayla Barnes (Seattle Torrent/PWHL)

Caroline Harvey (University of Wisconsin/WCHA)

Megan Keller (Boston Fleet/PWHL)

Rory Guilday (Ottawa Charge/PWHL)

Haley Winn (Boston Fleet/PWHL)

Laila Edwards (University of Wisconsin/WCHA)

ATTACCANTI

Kirsten Simms (University of Wisconsin/WCHA)

Kelly Pannek (Minnesota Frost/PWHL)

Grace Zumwinkle (Minnesota Frost/PWHL)

Hayley Scamurra (Montreal Victoire/PWHL)

Britta Curl-Salemme (Minnesota Frost/PWHL)

Hilary Knight (Seattle Torrent/PWHL)

Tessa Janecke (Penn State University/AHA)

Hannah Bilka (Seattle Torrent/PWHL)

Joy Dunne (Ohio State University/WCHA)

Alex Carpenter (Seattle Torrent/PWHL)

Kendall Coyne Schofield (Minnesota Frost/PWHL)

Taylor Heise (Minnesota Frost/PWHL)

Abbey Murphy (University of Minnesota/WCHA)