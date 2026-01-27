Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Italia femminile, ultimo raduno prima di Milano Cortina 2026
Dopo i collegiali in Canada degli scorsi mesi, con l’ultimo conclusosi pochi giorni fa, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è rientrata in Italia per ultimare la propria preparazione verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
La squadra, agli ordini dello staff tecnico coordinato dall’head coach Eric Bouchard, si troverà infatti da oggi – 27 gennaio – a giovedì prossimo – 29 gennaio – alla Würth Arena di Egna (Bolzano) prima di approdare venerdì 30 gennaio nella città meneghina.
Dal 31 gennaio al 4 febbraio ulteriori allenamenti a Milano fra la Santagiulia Ice Hockey Arena e della Milano Rho Ice Hockey Arena.
Poi il debutto nel torneo olimpico: giovedì 5 febbraio alle ore 14.40 contro la Francia, in un calendario che il 6 si fermerà per la Cerimonia d’Apertura di San Siro e che dal 7 febbraio ripartirà per le gare contro Svezia, Giappone (9 febbraio), e Germania (10 febbraio), tutte all’interno dell’agenda del Gruppo B, da cui passeranno solo le migliori 3 squadre per posizionarsi all’interno della griglia dei quarti di finale.