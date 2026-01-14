Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League

Alessandro Passanti

Pubblicato

59 secondi fa

il

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026. Gherdeina era di scena in casa contro i Red Bull Salisburgo II ma è arrivata una sconfitta per 3-5. Gli altoatesini rimangono in nona posizione di classifica con 42 punti. 

GHERDEINA-RED BULL SALISBURGO II 3-5

Pronti, via, e gli austriaci mettono subito la partita in discesa. Vantaggio di Gesson al minuto 4:17, quindi raddoppio immediato di Wurzer al 9:52. Gli altoatesini rispondono ad inizio secondo periodo con Moncada al 26:35 per l’1-2, ma Lanzinger riporta in fuga Salisburgo con la rete del 3-1 al 36:58. Gherdeina non molla e accorcia di nuovo con Buono al 37:42, ma di nuovo Grell allunga per gli ospiti con il 4-2 al 41:38. I padroni di casa riescono ancora a rifarsi sotto con Kasslatter al 56:40, ma nel finale gli austriaci chiudono i conti con la rete del 5-3 di Juhola a 17 secondi dalla conclusione.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026

1 Red Bull Hockey Juniors 31 20 6 1 4 122 75 +47 66
2 KHL Sisak 32 16 8 5 3 107 80 +27 61
3 EK Die Zeller Eisbären 31 17 8 4 2 102 84 +18 61
4 HC Migross Asiago 31 14 9 4 4 116 103 +13 54
5 Rittner Buam SkyAlps 32 13 10 4 5 98 84 +14 52
6 Adler Stadtwerke Kitzbühel 32 12 12 7 1 114 97 +17 51
7 EC Bregenzerwald 31 12 11 4 4 97 107 -10 48
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 30 12 11 2 5 90 94 -4 45
9 HC Gherdeina valgardena.it 33 11 15 2 5 98 127 -29 42
10 S.G. Cortina Hafro 31 7 13 7 4 81 95 -14 39
11 HC Meran/o Pircher 33 9 15 3 6 94 109 -15 39
12 HDD Jesenice 32 9 17 4 2 94 105 -11 37
13 Hockey Unterland Cavaliers 31 5 22 1 3 73 126 -53 20
