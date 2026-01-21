Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, doppio successo per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League
Doppio successo per le squadre italiane nella serata di ICE Hockey League 2026. Val Pusteria supera 3-2 Klagenfurt, mentre Bolzano supera Innsbruck all’overtime.
INNSBRUCK-BOLZANO 4-5 dopo overtime
Il match si apre con gli austriaci che passano in vantaggio dopo 5:53 con Wilkins. Bolzano pareggia subito i conti con Samuelsson al 13:15, quindi passa a condurre con Gennaro al 20:28, quindi arriva anche il 3-1 con McClure al 35:19. Innsbruck nel momento peggio cambia marcia e, prima accorcia le distanze con Wilkins al 40:44, pareggia i conti con lo stesso Wilkins per il 3-3 al 45:30. I Foxes rimettono il naso avanti al 46:27 con Mantenuto, quindi l’onnipresente Wilkins riporta il match in parità al 54:58 per il 4-4. La sfida va all’overtime con McClure che regala il successo agli altoatesini al 63:39.
VALPUSTERIA-KLAGENFURT 3-2
I padroni di casa realizzano l’1-0 con Zanatta al 16:57, quindi gli austriaci pareggiano con From al 26:17. Nel terzo periodo di nuovo gialloneri avanti con Mantlinger al 43:59, prima che Fraser riporti tutto in parità al 48:36. Nel finale i Lupi segnano il 3-2 con Bowlby al 56:53 e centrano il successo.
Nell’altro incontro Ferencvaros supera Salisburgo 4-2.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|39
|23
|7
|4
|5
|136
|93
|43
|82
|2
|Moser Medical Graz99ers
|38
|20
|6
|6
|6
|125
|80
|45
|78
|3
|EC Red Bull Salzburg
|40
|20
|11
|6
|3
|135
|86
|49
|75
|4
|HCB Südtirol Alperia
|39
|21
|10
|3
|5
|140
|104
|36
|74
|5
|HC Falkensteiner Pustertal
|38
|20
|12
|3
|3
|133
|101
|32
|69
|6
|Olimpija Ljubljana
|38
|17
|13
|6
|2
|139
|106
|33
|65
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|39
|15
|17
|2
|5
|93
|122
|-29
|54
|8
|FTC-Telekom
|40
|14
|19
|1
|6
|106
|142
|-36
|50
|9
|Steinbach Black Wings Linz
|39
|12
|20
|6
|1
|123
|127
|-4
|49
|10
|Vienna Capitals
|38
|13
|18
|3
|4
|94
|114
|-20
|49
|11
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|37
|12
|18
|3
|4
|113
|127
|-14
|46
|12
|Pioneers Vorarlberg
|37
|8
|21
|4
|4
|89
|146
|-57
|36
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|40
|5
|28
|4
|3
|98
|176
|-78
|26