Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League
Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con le due formazioni italiane sul ghiaccio. Bolzano cede agli shoot-out contro Salisburgo, mentre Val Pusteria è caduta in casa della capolista Klagenfurt.
KLAGENFURT-VAL PUSTERIA 3-2
I padroni di casa passano subito a condurre con Schwinger che sblocca il punteggio dopo appena 32 secondi, quindi arriva anche il raddoppio di From al 15:35. I Lupi rispondono con Bowlby a 12 secondi dal primo intervallo. Nel secondo periodo Waschnig riporta a 2 le reti di distacco al 32:06. Nel finale Frycklund accorcia di nuovo per gli altoatesini al 55.37 ma è troppo tardi.
BOLZANO-RED BULL SALISBURGO: 1-2 dopo shoot-out.
Si parte forte con gli austriaci che sbloccano il punteggio grazie a Huber al minuto 11:57. Bolzano reagisce e pareggia subito i conti con Bradley al 15:39. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio tanto che il punteggio di 1-1 viene confermato fino all’ultimo minuto. Si va all’overtime ma il punteggio di parità non si modifica. La sfida si decide ai tiri di rigore e sono gli austriaci a centrare il successo.
Negli altri incontri:
- Fehervar-Graz 5-2
- Olimpia Lubiana-Ferencvaros 5-1
- Vienna-Villach 5-2
- Vorarlberg-Innsbruck 6-4
LA CLASSIFICA DELLA ICE HOCKY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|35
|21
|6
|3
|5
|123
|83
|40
|74
|2
|Moser Medical Graz99ers
|34
|18
|5
|5
|6
|112
|75
|37
|70
|3
|EC Red Bull Salzburg
|35
|17
|9
|5
|3
|114
|71
|43
|65
|4
|HCB Südtirol Alperia
|33
|19
|9
|2
|2
|118
|79
|39
|64
|5
|Olimpija Ljubljana
|36
|16
|12
|6
|2
|134
|100
|34
|62
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|34
|16
|12
|3
|3
|118
|96
|22
|57
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|34
|14
|16
|2
|2
|80
|107
|-27
|48
|8
|Vienna Capitals
|34
|12
|16
|3
|3
|87
|101
|-14
|45
|9
|Steinbach Black Wings Linz
|34
|11
|17
|5
|1
|110
|112
|-2
|44
|10
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|33
|12
|16
|1
|4
|101
|113
|-12
|42
|11
|FTC-Telekom
|34
|11
|16
|1
|6
|87
|120
|-33
|41
|12
|Pioneers Vorarlberg
|33
|7
|19
|3
|4
|78
|135
|-57
|31
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|35
|4
|25
|4
|2
|84
|154
|-70
|22