Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con le due formazioni italiane sul ghiaccio. Bolzano cede agli shoot-out contro Salisburgo, mentre Val Pusteria è caduta in casa della capolista Klagenfurt.

KLAGENFURT-VAL PUSTERIA 3-2

I padroni di casa passano subito a condurre con Schwinger che sblocca il punteggio dopo appena 32 secondi, quindi arriva anche il raddoppio di From al 15:35. I Lupi rispondono con Bowlby a 12 secondi dal primo intervallo. Nel secondo periodo Waschnig riporta a 2 le reti di distacco al 32:06. Nel finale Frycklund accorcia di nuovo per gli altoatesini al 55.37 ma è troppo tardi.

BOLZANO-RED BULL SALISBURGO: 1-2 dopo shoot-out.

Si parte forte con gli austriaci che sbloccano il punteggio grazie a Huber al minuto 11:57. Bolzano reagisce e pareggia subito i conti con Bradley al 15:39. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio tanto che il punteggio di 1-1 viene confermato fino all’ultimo minuto. Si va all’overtime ma il punteggio di parità non si modifica. La sfida si decide ai tiri di rigore e sono gli austriaci a centrare il successo.

Negli altri incontri:

Fehervar-Graz 5-2

Olimpia Lubiana-Ferencvaros 5-1

Vienna-Villach 5-2

Vorarlberg-Innsbruck 6-4

LA CLASSIFICA DELLA ICE HOCKY LEAGUE 2026