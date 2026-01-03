Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O

Il derby se lo prende Bolzano. Le foxes hanno infatti vinto per 3-5 la sfida contro Valpusteria andata in scena questa sera sul ghiaccio di Brunico in occasione del turno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Successo molto importante per gli ospiti che, adesso, viaggiano al quarto posto in classifica staccando i rivali di sei punti.

Molto interessante la sfida delle due compagini, accesasi in modo netto dopo una prima mezz’ora terminata con il tabellino fermo. Il primo team a smuovere le acque è appunto Bolzano che, al 3:21 del secondo periodo, rompe gli indugi andando in vantaggio con Di Giacinto, salvo poi subire il pareggio ad opera di Purdeller (6:03). Le foxes passano nuovamente avanti poco dopo con Bradley (8:30), ma Purdeller ancora una volta mette a referto il timbro del 2-2. 

La spallata arriva tutta nel terzo tempo, quando Frigo al 4:44 segna il colpo del 2-3, preludio del 2-4 sigillato da Pollock (5:22). Una rete che si rivela decisiva; al 10:05 infatti Frycklund va a segno e riapre i giochi: sarà però Gersich a spegnere definitivamente gli entusiasmi, realizzando il 3-5 a venti secondi dalla fine dell’incontro.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata di Ice League .

CLASSIFICA CAMPIONATO ICE LEAGUE 2025-2026 (AGGIORNATA AL 3 GENNAIO)

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EC-KAC 34 20 6 3 5 120 81 39 71
2 Moser Medical Graz99ers 33 18 4 5 6 110 70 40 70
3 EC Red Bull Salzburg 34 17 9 5 3 113 70 43 64
4 HCB Südtirol Alperia 32 19 9 2 2 117 78 39 63
5 Olimpija Ljubljana 35 15 12 6 2 129 99 30 59
6 HC Falkensteiner Pustertal 33 16 11 3 3 116 93 23 57
7 Hydro Fehervar AV 19 33 13 16 2 2 75 105 -30 45
8 Steinbach Black Wings Linz 34 11 17 5 1 110 112 -2 44
9 EC iDM Wärmepumpen VSV 32 12 15 1 4 99 108 -9 42
10 Vienna Capitals 33 11 16 3 3 82 99 -17 42
11 FTC-Telekom 33 11 15 1 6 86 115 -29 41
12 Pioneers Vorarlberg 32 6 19 3 4 72 131 -59 28
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 34 4 24 4 2 80 148 -68 22
