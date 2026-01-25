Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano cade in ICE cedendo ai Vienna Capitals
La domenica pomeriggio dell‘ICE Hockey League 2025-2026 non regala soddisfazioni ai colori italiani. Il Bolzano infatti è stato sconfitto 3-0 in trasferta sulla pista dei Vienna Capitals, in una partita senza storia.
Una rete per tempo per gli austriaci: Lanzinger per l’1-0, poi il raddoppio di Hults e infine il tris messo a referto da Souch, con i Foxes incapaci di reagire all’interno dei 60 minuti di gioco.
La classifica generale del torneo vede l’EC-KAC in testa con 85 punti in 41 partite. Rimane fermo il Bolzano: quarto posto per gli altoatesini con 77 punti in 41 gare, mentre il Val Pusteria staziona in quinta posizione con 72 punti (40 match disputati per i Lupi).
Campionato sempre più vicino alla pausa per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prossimi impegni per le italiane in programma mercoledì 28 gennaio: Bolzano sarà di scena nuovamente in Austria, questa volta contro i Black Wings Linz, mentre il Val Pusteria ospiterà sul ghiaccio amico i Graz 99ers.