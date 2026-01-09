Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League

Alessandro Passanti

Pubblicato

4 minuti fa

il

Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena a Graz ma gli altoatesini sono incappati in una sconfitta all’overtime contro la formazione seconda in classifica.

GRAZ-BOLZANO 3-2 dopo overtime

La sfida parte all’insegna dell’equilibrio ma gli austriaci passano in vantaggio al minuto 16:34 grazie alla rete di Bailen su assist di Haudum. Nel secondo periodo i padroni di casa centrano il raddoppio al 21:13 con Collins su assist di Schiechl. A questo punto Bolzano reagisce e, prima accorcia le distanze con Gazley al 31:03, quindi pareggiano i conti con Gersich al 34:29 su assist dello stesso Gazley. La partita si sposta al terzo periodo, ma il punteggio non cambia e si chiude sul 2-2. Si passa, quindi, all’overtime e Graz chiude i conti con la rete di Currie al 61:50 su assist di Roy.

Negli altri incontri:

  • Ferencvaros-Vorarlberg 5-4
  • Fehervar-Innsbruck 4-2
  • Salisburgo-Olimpia Lubiana 5-1
  • Vienna-Black Wings Lienz 2-3 dopo overtime
  • Villach-Klagenfurt 2-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 36 22 6 3 5 126 85 41 77
2 Moser Medical Graz99ers 35 18 5 6 6 115 77 38 72
3 EC Red Bull Salzburg 36 18 9 6 3 120 72 48 69
4 HCB Südtirol Alperia 34 19 9 2 4 120 83 37 65
5 Olimpija Ljubljana 37 16 13 6 2 135 105 30 62
6 HC Falkensteiner Pustertal 34 16 12 3 3 118 96 22 57
7 Hydro Fehervar AV 19 35 15 16 2 2 84 109 -25 51
8 Steinbach Black Wings Linz 35 11 17 6 1 113 114 -1 46
9 Vienna Capitals 35 12 16 3 4 89 104 -15 46
10 FTC-Telekom 35 12 16 1 6 92 124 -32 44
11 EC iDM Wärmepumpen VSV 34 12 17 1 4 103 116 -13 42
12 Pioneers Vorarlberg 34 7 20 3 4 82 140 -58 31
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 36 4 26 4 2 86 158 -72 22
