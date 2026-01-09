Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League

Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena a Graz ma gli altoatesini sono incappati in una sconfitta all’overtime contro la formazione seconda in classifica.

GRAZ-BOLZANO 3-2 dopo overtime

La sfida parte all’insegna dell’equilibrio ma gli austriaci passano in vantaggio al minuto 16:34 grazie alla rete di Bailen su assist di Haudum. Nel secondo periodo i padroni di casa centrano il raddoppio al 21:13 con Collins su assist di Schiechl. A questo punto Bolzano reagisce e, prima accorcia le distanze con Gazley al 31:03, quindi pareggiano i conti con Gersich al 34:29 su assist dello stesso Gazley. La partita si sposta al terzo periodo, ma il punteggio non cambia e si chiude sul 2-2. Si passa, quindi, all’overtime e Graz chiude i conti con la rete di Currie al 61:50 su assist di Roy.

Negli altri incontri:

Ferencvaros-Vorarlberg 5-4

Fehervar-Innsbruck 4-2

Salisburgo-Olimpia Lubiana 5-1

Vienna-Black Wings Lienz 2-3 dopo overtime

Villach-Klagenfurt 2-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026