Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby contro Renon nella serata di Alps League
Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2026 con un derby italiano di grande importanza. Asiago se l’è aggiudicato superando Renon in casa con un secco 4-1 e portandosi in terza posizione in classifica generale. Nell’altro match, invece, cade ancora Jesenice sempre per 4-1 contro Zeller Eisbaren.
ASIAGO-RITTNER BUAM 4-1
Pronti, via, e Renon passa in vantaggio con la rete di Kostner, che in power-play, segna l’1-0 su assist di Cuglietta. Asiago reagisce immediatamente con Magnabosco che, sempre in power-play, pareggia i conti con l’1-1 al minuto 12:03 su assist di Rigoni. Nel secondo periodo Garau porta avanti i padroni di casa al minuto 30:54 su assist di Parini, quindi Casetti realizza il 3-1 al 37:59 su assist di Traversa. Nel finale arriva anche il 4-1 di Asiago di Valentini che, al 57:33 realizza a porta vuota.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EK Die Zeller Eisbären
|35
|20
|9
|4
|2
|119
|91
|+28
|70
|2
|Red Bull Hockey Juniors
|34
|21
|7
|1
|5
|133
|86
|+47
|70
|3
|HC Migross Asiago
|35
|16
|9
|6
|4
|135
|116
|+19
|64
|4
|KHL Sisak
|33
|17
|8
|5
|3
|113
|85
|+28
|64
|5
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|34
|13
|12
|7
|2
|121
|101
|+20
|55
|6
|EC Bregenzerwald
|34
|14
|12
|4
|4
|107
|115
|-8
|54
|7
|Rittner Buam SkyAlps
|34
|13
|12
|4
|5
|100
|90
|+10
|52
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|33
|13
|12
|3
|5
|95
|101
|-6
|50
|9
|S.G. Cortina Hafro
|34
|8
|15
|7
|4
|92
|107
|-15
|42
|10
|HC Gherdeina valgardena.it
|34
|11
|16
|2
|5
|99
|132
|-33
|42
|11
|HC Meran/o Pircher
|34
|9
|16
|3
|6
|95
|111
|-16
|39
|12
|HDD Jesenice
|34
|9
|18
|4
|3
|99
|114
|-15
|38
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|34
|6
|24
|1
|3
|80
|139
|-59
|23