Hockey ghiaccio: Asiago non si ferma più in Alps League, bene Vipiteno e Cortina

Asiago non si ferma più. Dopo la clamorosa vittoria di giovedì scorso cnotro il Sazburg II, la compagine veneta ha incasellato un altro successo maturato a seguito del tempo regolamentare, battendo Jesenice ai rigori per 4-5.

Continuo botta e risposta quello tra le due squadre. A partire meglio sono stati gli italiani, capaci di chiudere 2-1 il primo tempo, per poi subire il ritorno degli avversari nel secondo, terminato con il parziale di 3-3. Nel terzo ed ultimo periodo poi Sojer all’11:39 ha messo a referto il colpo del 3-2, per poi però essere raggiunto da Valentini (17:51), il quale ha poi traghettato la disputa ai supplementari, chiusi con un nulla di fatto.

Nella lotteria dei rigori la spunta l’hockey club, ancora proprio al penalty realizzato da Valentini. Sorride anche Vipiteno, passata per 3-2 su Kitzbuhel, così come Cortina, autrice di una sfida senza storia con una Gherdeina silurata per 5-1. Male invece l’Unterland, caduta al cospetto del Bregenzerwald per 6-1.

L’Alps League tornerà il 27 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE AGGIORNATA AL 24 GENNAIO