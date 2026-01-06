Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League
Una Festa dell’Epifania in chiaro-scuro per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella giornata odierna non infatti scese in pista tutte le compagini del nostro Paese, raccogliendo complessivamente tre vittorie (di cui una in un derby) e tre sconfitte.
Ma andiamo con ordine. La notizia più importante è arrivata da Asiago, team capace di vincere in scioltezza per 1-4 lo scontro contro il fanalino di coda Unterland, consolidando così il quarto posto in classifica. Sorride anche Renon, corsaro contro il Salzburg 2 in un match terminato 2-3.
Lotta e vince anche Gherdeina che si è imposta per 5-6 sul Jesenice sfoggiando un grande carattere. Si è arresa invece ai supplementari Vipiteno, caduta al cospetto del Bregenzerwald per 3-2, così come Merano e Cortina, costrette ad alzare bandiera bianca solo ai tiri di rigore a favore rispettivamente del Kitzbuhel e dello Zeller Eisbaren.
Il Campionato Alps League tornerà il prossimo 8 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO, CLASSIFICA AGGIORNATA AL 6 GENNAIO 2026
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|29
|18
|6
|1
|4
|112
|70
|+42
|60
|2
|KHL Sisak
|30
|15
|7
|5
|3
|102
|74
|+28
|58
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|30
|16
|8
|4
|2
|99
|82
|+17
|58
|4
|HC Migross Asiago
|31
|14
|9
|4
|4
|116
|103
|+13
|54
|5
|Rittner Buam SkyAlps
|32
|13
|10
|4
|5
|98
|84
|+14
|52
|6
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|31
|12
|11
|7
|1
|112
|94
|+18
|51
|7
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|30
|12
|11
|2
|5
|90
|94
|-4
|45
|8
|EC Bregenzerwald
|30
|11
|11
|4
|4
|92
|105
|-13
|45
|9
|HC Gherdeina valgardena.it
|32
|11
|14
|2
|5
|95
|122
|-27
|42
|10
|S.G. Cortina Hafro
|31
|7
|13
|7
|4
|81
|95
|-14
|39
|11
|HC Meran/o Pircher
|31
|8
|14
|3
|6
|89
|105
|-16
|36
|12
|HDD Jesenice
|30
|8
|16
|4
|2
|90
|99
|-9
|34
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|29
|5
|20
|1
|3
|69
|118
|-49
|20