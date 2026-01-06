Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League

Renon/ Max Pattis

Una Festa dell’Epifania in chiaro-scuro per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella giornata odierna non infatti scese in pista tutte le compagini del nostro Paese, raccogliendo complessivamente tre vittorie (di cui una in un derby) e tre sconfitte. 

Ma andiamo con ordine. La notizia più importante è arrivata da Asiago, team capace di vincere in scioltezza per 1-4 lo scontro contro il fanalino di coda Unterland, consolidando così il quarto posto in classifica. Sorride anche Renon, corsaro contro il Salzburg 2 in un match terminato 2-3. 

Lotta e vince anche Gherdeina che si è imposta per 5-6 sul Jesenice sfoggiando un grande carattere. Si è arresa invece ai supplementari Vipiteno, caduta al cospetto del Bregenzerwald per 3-2, così come Merano e Cortina, costrette ad alzare bandiera bianca solo ai tiri di rigore a favore rispettivamente del Kitzbuhel e dello Zeller Eisbaren. 

Il Campionato Alps League tornerà il prossimo 8 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata. 

ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO, CLASSIFICA AGGIORNATA AL 6 GENNAIO 2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 29 18 6 1 4 112 70 +42 60
2 KHL Sisak 30 15 7 5 3 102 74 +28 58
3 EK Die Zeller Eisbären 30 16 8 4 2 99 82 +17 58
4 HC Migross Asiago 31 14 9 4 4 116 103 +13 54
5 Rittner Buam SkyAlps 32 13 10 4 5 98 84 +14 52
6 Adler Stadtwerke Kitzbühel 31 12 11 7 1 112 94 +18 51
7 Wipptal Broncos Weihenstephan 30 12 11 2 5 90 94 -4 45
8 EC Bregenzerwald 30 11 11 4 4 92 105 -13 45
9 HC Gherdeina valgardena.it 32 11 14 2 5 95 122 -27 42
10 S.G. Cortina Hafro 31 7 13 7 4 81 95 -14 39
11 HC Meran/o Pircher 31 8 14 3 6 89 105 -16 36
12 HDD Jesenice 30 8 16 4 2 90 99 -9 34
13 Hockey Unterland Cavaliers 29 5 20 1 3 69 118 -49 20
