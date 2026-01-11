Hockey ghiaccio: Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano

Per la 9a volta nella sua storia, l’Asiago è campione d’Italia di hockey su ghiaccio. Nella finalissima disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, impianto che ospiterà i tornei olimpici di Milano Cortina 2026, i veneti hanno battuto 8-3 il Renon. Ecco come sono andate le cose.

LA CRONACA

Nell’impianto meneghino, Asiago inizia in maniera impressionante. In 7 minuti arrivano, in serie, le reti di: Rigoni, Chiodo, Porco e ancora Rigoni. Si va sul 4-0, risultato che indirizza la gara, al netto della rete di Fink per il Renon che accorcia le distanze.

Si riprende quindi sul 4-1, con Porco che si scatena: gol al 24′ e replica al 32′, segnature che valgono il 6-1. La risposta rivale arriva, parzialmente, con Alderson e Insam. A meno di 30″ dalla fine, l’acuto di Traversa si traduce nel 7-3.

Segmento finale che vede Casetti andare a referto ancora per Asiago, che sull’8-3 chiude definitivamente i conti prendendosi il titolo tricolore.

ALBO D’ORO DEL CAMPIONATO ITALIANO (DAL 2000 IN POI)

2025/26 – Asiago

2024/25 – Cortina

2023/24 – Rittner Buam

2022/23 – Cortina

2021/22 – Asiago

2020/21 – Asiago

2019/20 – Asiago

2018/19 – Rittner Buam

2017/18 – Rittner Buam

2016/17 – Rittner Buam

2015/16 – Rittner Buam

2014/15 – Asiago

2013/14 – Ritten Sport

2012/13 – Asiago

2011/12 – Bolzano

2010/11 – Asiago

2009/10 – Asiago

2008/09 – Bolzano

2007/08 – Bolzano

2006/07 – Cortina

2005/06 – Milano Vipers

2004/05 – Milano Vipers

2003/04 – Milano Vipers

2002/03 – Milano Vipers

2001/02 – Milano Vipers

2000/01 – Asiago