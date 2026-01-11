Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago è campione d’Italia! Battuto Renon nella finalissima di Milano
Per la 9a volta nella sua storia, l’Asiago è campione d’Italia di hockey su ghiaccio. Nella finalissima disputata alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, impianto che ospiterà i tornei olimpici di Milano Cortina 2026, i veneti hanno battuto 8-3 il Renon. Ecco come sono andate le cose.
LA CRONACA
Nell’impianto meneghino, Asiago inizia in maniera impressionante. In 7 minuti arrivano, in serie, le reti di: Rigoni, Chiodo, Porco e ancora Rigoni. Si va sul 4-0, risultato che indirizza la gara, al netto della rete di Fink per il Renon che accorcia le distanze.
Si riprende quindi sul 4-1, con Porco che si scatena: gol al 24′ e replica al 32′, segnature che valgono il 6-1. La risposta rivale arriva, parzialmente, con Alderson e Insam. A meno di 30″ dalla fine, l’acuto di Traversa si traduce nel 7-3.
Segmento finale che vede Casetti andare a referto ancora per Asiago, che sull’8-3 chiude definitivamente i conti prendendosi il titolo tricolore.
ALBO D’ORO DEL CAMPIONATO ITALIANO (DAL 2000 IN POI)
2025/26 – Asiago
2024/25 – Cortina
2023/24 – Rittner Buam
2022/23 – Cortina
2021/22 – Asiago
2020/21 – Asiago
2019/20 – Asiago
2018/19 – Rittner Buam
2017/18 – Rittner Buam
2016/17 – Rittner Buam
2015/16 – Rittner Buam
2014/15 – Asiago
2013/14 – Ritten Sport
2012/13 – Asiago
2011/12 – Bolzano
2010/11 – Asiago
2009/10 – Asiago
2008/09 – Bolzano
2007/08 – Bolzano
2006/07 – Cortina
2005/06 – Milano Vipers
2004/05 – Milano Vipers
2003/04 – Milano Vipers
2002/03 – Milano Vipers
2001/02 – Milano Vipers
2000/01 – Asiago