Grand Prix d’Amerique 2026: orario, dove vederlo in tv e streaming

Domenica 25 gennaio andrà in scena il Grand Prix d’Amerique, l’evento più prestigioso, importante e iconico del panorama ippico internazionale. Sulla carbonella di Vincennes (nei pressi di Parigi) si disputerà la 106ma edizione della leggendaria corsa francese, che ha consegnato all’immortalità sportiva fior fiore di cavalli, tra cui anche il celeberrimo Varenne. Appuntamento alle ore 16.20 alle porte della capitale transalpina, dove diciotto cavalli si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del trofeo.

Secondo gli esperti bookmaker inglesi, il favorito della vigilia per questa gara di trotto sui 2.700 metri sembra essere Go On Boy (pilotato da Romain Derieux), che precede nei pronostici Epic Cronos (con Paul Ploquin), Josh Power (con Sébastien Ernault) e Iroise de la Noé (con Eric Raffin). Sembra comunque regnare l’equilibrio e appare molto difficile fare un pronostico di una corsa nata nel 1920 e vinta negli ultimi due anni da Idao de Tillard e Clément Duvaldestin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Grand Prix d’Amerique 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su EQU Tv (canale 220 di Sky e canale 151 del digitale terrestre), garantita anche la diretta streaming sulla web tv di EQU Tv.

CALENDARIO GRAND PRIX D’AMERIQUE 2026

Domenica 25 gennaio

Ore 16.20 Grand Prix d’Amerique – Diretta tv su EQU Tv

PROGRAMMA GRAND PRIX D’AMERIQUE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: EQU Tv (canale 220 di Sky e canale 151 del digitale terrestre).

Diretta streaming: web tv di EQU Tv.