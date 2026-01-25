Graffio di Cat Ferguson nel Trofeo Palma. Persico in Top 10

La terza edizione del Trofeo Palma femminile, gara che si corre da Llucmajor a Llucmajor per 138 chilometri, si conclude con il successo allo sprint della britannica Cat Ferguson. L’atleta britannica della Movistar lancia la sua progressione nei metri finali ed è irresistibile per le rivali.

Ferguson, al sesto successo della sua carriera, ha preceduto la francese Clara Copponi della Lidl-Trek e l’olandese Sofie van Rooijen della UAE Team ADQ. L’Italia non riesce ad arrivare sul podio e deve accontentarsi dell’ingresso in Top 10 di Silvia Persico, decima a quaranta secondi.

Ad animare la corsa provvede l’azione di quindici atlete: la svizzera Linda Zanetti e la norvegese Susanne Andersen della Uno-X Mobility, il blocco UAE Team ADQ formato dall’americana Megan Jastb, dalle olandesi Karlijn Swinkels e Sofie van Rooijen, da Silvia Persico, Eleonora Camilla Gasparrini e dalla francese Maeva Squiban; il drappello della Movistar con la transalpina Aude Biannic, la britannica Cat Ferguson, la brasiliana Ana Vitória Magalhães, Francesca Barale e la cubana Arlenis Sierra; il duo della Lidl-Trek formato dalla britannica Anna Henderson e dalla francese Clara Copponi, Sara Luccon della Top Girl Fassa Bortolo.

A trenta chilometri dalla fine Sara Luccon perde contatto dal gruppo di testa, si stacca anche, a poco più di venti chilometri dal traguardo, Linda Zanetti. Le fuggitive arrivano ad un vantaggio di poco superiore al minuto e creano quel solco che le rende irraggiungibili per il gruppo. Nessuno assume l’iniziativa decisiva e l’arrivo a ranghi compatti diventa inevitabile.