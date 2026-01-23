Golf, un tandem al comando del The American Express al termine della prima tornata

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizione. E’ terminato infatti il primo round del The American Express (montepremi 9,2 milioni di dollari), evento nato nel 1960 conosciuto fino a qualche stagione fa con il nome di Desert Classic. Dopo le prime 18 buche guidano la classifica l’americano Pierceson Coody e l’australiano Lee Min Woo, ma la classifica è chiaramente strettissima.

I due battistrada hanno ultimato la prima tornata con lo score di -10 (62 colpi) mettendo a segno entrambi un cammino pulito con 10 birdie e nessuna sbavatura. I leader vantano una lunghezza di margine su un gruppone composto dall’australiano Jason Day, dai sudcoreani Kim Seoung-Hyeon e Kim Si Woo, dallo scozzese Robert MacIntyre, e dagli statunitensi Ben Griffin, Patrick Cantlay (foto), Scottie Scheffler, Matt McCarthy e Vincent Whaley.

Sui percorsi par 72 del La Quinta Country Club di La Quinta (California, Stati Uniti d’America) il gioco si dirama tra Nicklas Tournament Course (NT) e Stadium Course (LQ). Coody e Lee Min Woo hanno siglato il -10 di giornata sull’NT, mentre i migliori sull’LQ risultano Scheffler, Day, McCarthy e Kim Seoung-Hyeon. Leaderboard racchiusa in un fazzoletto con ben 130 partecipanti che hanno ultimato il round d’esordio con punteggi al disotto del par.

Tra i pochi in difficoltà segnaliamo il campione in carica Sepp Straka. L’austriaco, vincitore dell’edizione 2025, non va oltre il par di giornata e dovrà faticare per evitare un sorprendente taglio. Praticamente spacciati Gli americani Adam Schenk e Nick Dunlap, rispettivamente 150° e 151° con i punteggi di +3 e +5. Nella serata italiana spazio al secondo round che ci proietterà al cut dalle 36 buche.