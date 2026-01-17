Golf, un quintetto al comando del Sony Open in Hawaii dopo il secondo round

Dopo la consueta pausa di fine anno i golfisti del PGA Tour ripartono per una nuova spettacolare stagione. Spazio infatti al Sony Open in Hawaii (montepremi 9.1 milioni di dollari), evento nato nel 1965 che si disputa nella splendida cornice di Honolulu. Al termine della seconda tornata ci sono ben cinque partecipanti al comando, che condividono la prima posizione con lo score di -9 (131 colpi).

Si tratta del belga Adrien Dumont De Chassart, del sudcoreano Kim Seoung-Hyeon, degli americani Davis Riley e Kevin Roy, e del canadese Nick Taylor. Quest’ultimo conferma il feeling con il torneo isolano a 12 mesi dalla vittoria colta nel 2025 Per i battistrada una lunghezza di margine sull’inglese John Perry, sul giapponese Takumi Kanaya, e sugli statunitensi Chris Gotterup e Maverick McNealy.

Classifica cortissima con 75 golfisti che hanno chiuso le prime due tornate con punteggi al disotto del par. Sul percorso par 70 Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten con il punteggio -7 in decima posizione gli americani Nick Dunlap, Ryan Gerard, Patrick Rodgers e Vincent Whaley. A -6 un gruppone in cui spiccano gli statunitensi Jake Knapp ed Alex Smalley.

Nessun azzurro in gara in questo primo assaggio di 2026. Secondo round che ha anche decretato il primo taglio della nuova annata. Nulla da fare tra gli altri per il tedesco Matti Schitt, il francese Adrien Saddier ed il norvegese Kristoffer Reitan. Nella tarda serata italiana spazio al terzo giro che servirà a scremare le ristrettissime maglie della leaderboard.