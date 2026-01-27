Golf: tantissima Italia al Bahrain Championship, otto azzurri al via

Terza edizione per il Bahrain Championship, di scena al Royal Golf Club e quest’anno sponsorizzato dalla Bapco Energies. Continua lo spostamento in territorio asiatico del DP World Tour, che arriva dopo la vittoria di Patrick Reed al Dubai Desert Classic. L’americano ex top ten sarà in gara anche in questo contesto, nel quale cercherà un bis che sul tour europeo, quando ancora non era DP World Tour, non accade dall’ottobre 2017, quando Tyrrell Hatton vinse in fila Alfred Dunhill Links Championship e Open d’Italia.

Siamo fuori dal contesto delle Rolex Series, quindi il campo partenti non gode, ovviamente, della presenza di tanti big quanti ne erano presenti a Dubai, ma nomi importanti se ne vedono comunque, dall’ex campione Major irlandese Padraig Harrington ai sudafricani Jayden Schaper e Dylan Frittelli. Ma sono in gara anche l’austriaco Bernd Wiesberger e l’inglese Ross Fisher, sebbene al solito sia difficile parlare di reali favoriti.

In casa Italia, per la prima volta nell’anno, c’è un gran numero di azzurri a prendere il via. In particolare, con Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo, il numero di nostri portacolori è di otto. Da tenere d’occhio soprattutto Pavan, anche alla luce del suo 14° posto al Dubai, dove a lungo ha sognato la top ten.

Il percorso è un par 72 con cinque par 3, dieci par 4 e quattro par 5, per un totale di 6719 metri suddivisi tra i 3390 delle prime 9 buche e i 3329 delle seconde 9. Molto suggestivo tutto quel che c’è intorno, ma ad aiutare è anche il fatto che, in genere, il meteo è clemente. E ci sarà una bella cornice di pubblico, considerando che è stata sfruttata alla grande l’idea dell’ingresso gratis (su prenotazione): disponibilità pressoché finite.