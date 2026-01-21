Golf, Scheffler torna in gara per il The American Express. Field importante in California

Nuova settimana, nuovo torneo sul PGA Tour. Il circuito statunitense si sposta in California, più precisamente al Pete Dye Stadium Course, al La Quinta Country Club e al Nicklaus Tournament Course per il The American Express, uno degli eventi più longevi di sempre. Quest’anno, a competere per i 9,2 milioni di dollari di montepremi e per i 500 punti FedEx Cup del secondo appuntamento dell’anno ci sarà, forse, il miglior field di sempre ad aver mai calcato i 3 campi.

A partire da Scottie Scheffler, naturalmente. Il n.1 al mondo si presenta in quello che doveva essere il suo debutto anche nel 2025 se non si fosse infortunato alla mano durante le vacanze natalizie. Il 29enne, con 19 vittorie sul tour maggiore di cui 6 nella passata stagione, è lontano dall’Hero World Challenge di metà dicembre quando si classificò T4. Con lui, al The American Express, ci saranno Will Zalatoris, pronto a giocare la sua prima gara sul circuito americano dal PGA Championship dello scorso maggio, Adam Scott, Ludvig Aberg e Matt Fitzpatrick tra i debuttanti dell’evento e Russell Henley, Ben Griffin, Justin Rose e Robert MacIntyre tra i top 10 al mondo al momento.

Da non sottovalutare anche lo svedese Alex Noren, attualmente alla 13esima posizione della Official World Golf Ranking, e l’austriaco Sepp Straka (12esimo). La formula è abbastanza semplice: i giocatori si alterneranno tra le tre sedi da giovedì a sabato dopo aver completato una selezione sulle 54 buche. Dopodichè, i migliori 65 giocatori e i relativi pareggi giocheranno il round finale sul Pete Dye Stadium Course, famoso per il suo paesaggio desertico.