Golf, Scheffle inizia al meglio l’anno. Suo il The American Express

Ennesimo titolo per Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo inizia al meglio la stagione sul PGA Tour e conquista, alla prima presenza nell’anno solare, il The American Express con un margine di 4 colpi sulla seconda posizione ricoperta da Jason Day, Ryan Gerard, Matt MacCarty e Andrew Putnam. Il titolo conquistato in California sui fairway del Pete Dye Stadium Course gli vale 500 punti FedEx e 1,656 milioni di dollari.

Scheffler, grazie a questa vittoria, arriva a quota 20 trofei sul PGA Tour su 151 eventi giocati con 10 secondi posti e 77 top 10. Numeri da capogiro per il nativo del New Jersey. Le vincite totali in dollari sono esattamente 101,1 milioni (derivanti solo dai tornei e della FedEx Cup).

Chiudono la top 10 a -22 a 5 colpi da Scheffler Stevens e Kim, fermi in T6, e Theegala, Li, Henley, Smotherman e Hoge a -21 in T8. Top 15 per Patrick Cantlay, che torna in grande spolvero e si riaffaccia nelle parti della classifica dopo aver terminato il torneo in T13 a -20, e buona gara anche per Rickie Fowler, che manda in archivio la rassegna californiana chiudendo in T18 a -19.

Scheffler ha aperto giovedì con un round in 63 colpi senza bogey e ha mantenuto lo stesso ritmo anche venerdì, schiantando un 64 sempre senza errori. Il moving day è stato leggermente indigesto al n.1 al mondo, arrivando in club house “solamente” con un 68 e con 2 bogey. Tuttavia, durante la domenica, nonostante un doppio bogey (alla 17)e hn bogey iniziale (alla 2), è riuscito comunque a girare in 66 e a sbaragliare la concorrenza.

Miglior score di giornata per Jason Day che, grazie al suo -8, pareggiato solamente da Will Zatoris, si riaffaccia in 2ª posizione e riprende fiducia con il proprio gioco. La prossima settimana il PGA Tour volerà a San Diego per il Farmes Insurance Open.