Golf, Reed vince il Dubai Desert Classic. Molinari e Pavan (quasi) impeccabili

Ha gestito in maniera praticamente perfetta lo statunitense Patrick Reed il vantaggio accumulato al Dubai Desert Classic durante le prime 3 giornate di golf. Lo statunitense chiude a -14 sul totale con ben 4 colpi di vantaggio sulla 2ª posizione, ricoperta dal britannico Andy Sullivan, e un final round in 72 (par). Per Reed si tratta del 3º trofeo sul Dp World Tour e proprio qui, a Dubai, arrivò già 2º nel 2023 sfiorando la vittoria.

Terza piazza per il francese Julien Guerrier e per lo spagnolo David Puig che chiudono la rassegna emiratina a -9. Ottima, se non sublime, la prestazione di Francesco Molinari e Andrea Pavan, due dei 6 italiani in campo questa settimana sui fairway del Dubai Creek Resort. Il torinese ha chiuso, infatti, in T5 a -8 insieme al danese Nicolai Hojgaard e al sudafricano Jayden Schaper dopo un’ultima giornata in pari al par. Molinari è stato fondamentale nel primo round che lo ha portato in testa al leaderboard con un -7 di giornata.

Nei giorni seguenti il 43enne piemontese non è stato in grado di mantenere un ritmo altrettanto sostenuto ma ha comunque portato a casa una top 5 che dà coraggio. Pavan, invece, ha chiuso la sortita negli Emirati Arabi Uniti in – 5 in T14 a pari merito con il norvegese Viktor Hovland, l’americano Johannes Veerman, il belga Thomas Detry e il giapponese Rikuya Hoshino dopo un ultimo round in +3.

Chiudono la top 10 del Dubai Desert Classic il portoghese Ricardo Gouveia e il britannico Marcus Armitage in T8 a -7 e il francese Martin Couvra, il danese Thorbjorn Olesen, l’amateur sudafricano Christiaan Maas e l’olandese Darius Van Driel a -6 in T10. Chiude indietro, in appena 33esima posizione a pari merito, Rory McIlroy. Il nordirlandese ha girato due volte sopra par (il primo e l’ultimo giro entrambi in +1) e nei giorni centrali non ha inciso più di tanto per permettersi di entrare nei top 20.

Gli altri azzurri impegnati a Dubai, purtroppo, non hanno passato il taglio e hanno chiuso in T81 Francesco Laporta a +4, T94 a +5 Filippo Celli, T109 per Matteo Manassero a +7 e T122 a +11 per Guido Migliozzi. La prossima settimana il Dp World Tour sbarcherà in Bahrain per il Bahrain Championship dove ci saranno sempre alcuni azzurri in campo.