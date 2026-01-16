Golf, McIlroy crolla nella seconda giornata. Lowry e Elvira co-leader a Dubai

Ribaltamento al vertice del Dubai Invitational, primo torneo dell’anno solare sul Dp World Tour. Dopo una prima giornata davvero ottima da parte di Rory McIlroy, il nordirlandese non è riuscito a tenere lo stesso ritmo nel secondo round e a mantenere la prima posizione e anzi, ha lasciato indietro dei colpi siglando un +3 che lo porta direttamente a -2 sul totale e lo relega in T5. A beneficiare di questa giornata no del campione in caria della Race to Dubai sono sicuramente lo spagnolo Nacho Elvira, oggi primo con due score in 69-68 per un totale di -5 e l’irlandese Shane Lowry, anche lui con due giri in 69-68.

Nessun exploit, fin qui, sui fairway del Dubai Creek Resort, fattore che conferma ancora una volta come il campo sia tirato a lucido e per niente scontato. Anche la classifica, ad oggi, è serrata e con pochi giocatori che sono riusciti a girare sotto par nei primi due giorni (solo 14 su 60). Appena dietro i due co-leader ci sono Marcus Armitage e David Puig a -3 in T3 mentre McIlroy si trova appaiato insieme a Thriston Lawrence, Antoine Rozner e Angel Ayora. Chiude la top 10 un gruppetto di golfisti fermi a -1 composto da Grant Forrest, Marcel Siem, Daniel Hillier, Dylan Frittelli, Matt Wallace e Connor Syme.

Tutti gli italiani in gara si sono posizionati oltre metà classifica con Guido Migliozzi a guidare la compagine azzurra in terra emiratina con il best score finora: +4 totale con due giri in 72-74. Il vicentino si trova in T35 avanti di un colpo su Franscesco Molinari, a +5 in T39, e avanti di 3 colpi su Matteo Manassero, a +7 in T47. Tuttavia, a Dubai, non ci sarà taglio e dunque ci sarà tempo fino a domenica per migliorare o peggiorare la propria situazione.