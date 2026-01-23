Golf, l’americano Reed balza al comando del Dubai Desert Classic a metà gara, bene Francesco Molinari ed Andrea Pavan

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Dubai Desert Classic (montepremi 9 milioni di dollari), evento nato nel 1989 che caratterizza l’inizio dell’anno solare. Dopo 36 buche l’americano Patrick Reed balza in vetta alla classifica. Il battistrada guida con lo score di -9 (135 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’inglese Andy Sullivan.

Al terzo posto con il punteggio di -7 troviamo Francesco Molinari ed Andrea Pavan, che continuano a ben figurare nel torneo emiratino. Il veterano torinese non va oltre il par di giornata rimanendo in ogni caso nelle zone altissime della leaderboard. Il veneto mette a segno invece un ottimo -4 di parziale frutto di 6 birdie e 2 bogey continuando a progredire dopo il quinto posto della tornata d’esordio. -6 e quinta piazza per il danese Nicolai Hojgaard, che segue da vicinissimo gli azzurri.

Sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Club di Dubai (Emirati Arabi Uniti) chiudono la top ten in sesta posizione con lo score di -5 i sudafricani J.T. Schaper ed Hennie du Plessis, l’inglese Tyrrell Hatton, lo svedese Mikael Lindberg ed il finlandese Oliver Lindell. Classifica cortissima con 48 partecipanti in grado di chiudere le prime due tornate con punteggi al disotto del par. Undicesimi con -4 infine il cinese Ding Wenyi e lo spagnolo David Puig.

Purtroppo gli altri italiani non hanno superato il taglio, sancito a +1. +4 per Francesco Laporta, +5 per Filippo Celli, +6 per Renato Paratore, +7 per Matteo Manassero e + 11 per un irriconoscibile Guido Migliozzi. Domani spazio al terzo round con Molinari e Pavan a caccia di conferme. I due italiani saranno chiamati sul percorso alle 9.30, mentre Sullivan e Reed inizieranno 10 minuti più tardi.