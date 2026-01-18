Golf, Elvira non molla e porta a casa il Dubai Invitational. Indietro gli azzurri in gara

È Nacho Elvira il primo vincitore del 2026 sul Dp World Tour. Lo spagnolo ha chiuso al vertice della classifica, a -10 sul totale di 4 giorni, il Dubai Invitational con un margine di un solo colpo di vantaggio su Daniel Hillier, fermo a -9 in 2ª posizione in solitaria.

Terza posizione d’onore per Shane Lowry, Rory McIlroy, David Puig e Julien Guerrier che si fermano a -8 a 2 colpi dalla vetta. In particolare, il nordirlandese ha pagato la seconda giornata del torneo chiudendola in +3 e perdendo così contatto con le primissime posizioni dopo aver chiuso in testa il giovedì. Chiudono la top 10 Thorbjorn Olesen, MarcuS Armitage e Matt Wallace in T7 a -6 e Dylan Frittelli, Thriston Lawrence e Antoine Rozner in T10 a -5.

Migliora di un colpo il proprio totale Guido Migliozzi, uno dei 3 azzurri in gara questa settimana. Il vicentino ha chiuso oggi in -1 per uno score complessivo di +4 e un T33 finale. Chiude con un buon -3 giornaliero anche Matteo Manassero che guadagna 3 colpi e chiude, purtroppo, sempre in zona positiva a +5 in T38. Chiude il gruppo italiano Francesco Molinari. Il torinese ha girato in +3 nell’ultima giornata per un totale di +9.

Con questa vittoria Elvira, 38enne nato a Madrid, conquista la sua 3ª vittoria in carriera sul maggiore circuito europeo e inizia l’anno nel migliore dei modi. Il torneo, con in palio 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti FedEx Cup, è il primo di uno stretch di 4 gare che si disputeranno nel golfo persico. I prossimi appuntamenti, infatti, sono: Hero Dubai Desert Classic, Bahrain Championship e Qatar Master.