Golf: anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans Montana

Fino a poche ore fa era tra i sei italiani ancora ritenuti dispersi dalle autorità, ma la speranza è stata spenta nella prima notte del 2026. Emanuele Galeppini, 16 anni, è tra le vittime dell’immane tragedia di Crans Montana, avvenuta all’interno del pub Le Constellation che è stato distrutto da un incendio partito dall’interno.

La Federazione Italiana Golf ha pubblicato una nota sul proprio sito web per ricordarlo: “La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori“.

Emanuele Galeppini era nato a Genova, ma risiedeva a Dubai, il che per il golf ha spesso senso per un tema di clima. Il padre, nella giornata di ieri, l’aveva sentito appena dopo la mezzanotte per gli auguri legati al cambiamento dell’anno, poi dal telefono non sono più arrivate risposte. Era anche andato a cercarlo, lanciando un appello: era sicuro della sua presenza nel bar e l’ha cercato in ogni possibile ospedale della zona.

In tema di golf, Emanuele lo si era visto negli ultimi tre anni gareggiare in diverse competizioni di buon livello per le categorie giovanili. L’ultima volta era stata alla UAE Cup, competizione a squadre in cui l’Italia lo aveva inviato assieme, tra gli altri, a Giovanni Binaghi. In questo caso si era però dovuto fermare dopo un giro.

Nella tragedia di Crans Montana, alla giornata di ieri, erano stati identificati 47 morti. Oltre 100 i feriti nell’incidente innescato, secondo le prime ricostruzioni, da candele poste sulle bottiglie utilizzate per il tradizionale brindisi di passaggio tra due anni. Il soffitto ha così preso fuoco, e rapidamente la situazione è precipitata portando a quanto accaduto.