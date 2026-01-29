Gli haters si scagliano contro Musetti: Rune interviene in sua difesa sui social!

Lorenzo Musetti non sta vivendo un momento semplice della sua carriera. Nei quarti di finale degli Australian Open 2026, il tennista toscano stava letteralmente dominando il serbo Novak Djokovic, ma il suo vero avversario si è rivelato ancora una volta il fisico. Un problema muscolare alla coscia destra lo ha costretto ad alzare bandiera bianca proprio quando era avanti di due set contro il 24 volte campione Slam.

Una vera beffa per Musetti, che mai come in questa stagione stava mostrando un tennis solido ed efficace su una superficie come il cemento australiano, terreno sul quale in passato non era mai riuscito a esprimersi ad altissimo livello. Tuttavia, si tratta di un copione già visto: l’azzurro aveva infatti dovuto fare i conti con infortuni simili nella finale di Montecarlo e al Roland Garros, ricordando anche il ritiro nella semifinale parigina.

Un abbandono che ha però acceso le polemiche sui social, dando spazio a qualche “hater”. Nel post-partita, Musetti è stato accusato di essersi arreso senza lottare: “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Potrei sembrare duro, ma ogni giocatore ha qualche piccolo problema qua e là. Un quarto di finale di uno Slam, in cui sei avanti 2-0, è una situazione in cui dovresti cercare di lottare e farti curare. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente“, si legge nel commento.

A difendere la scelta del tennista italiano è intervenuto Holger Rune, reduce da un grave infortunio subito alla fine del 2025 (lesione del tendine d’Achille): “Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba… mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a ogni costo e anche con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo“, ha spiegato il danese.

See more Musetti retires way too easily. He doesn’t fight. I may sound harsh but every player has some minor issues here and there, a GS QF where you are 2-0 up is a situation where you should try to fight and get treatment. He gave up easily, many times he does this. He’s not a fighter — SRF (@S_RF_CA) January 28, 2026

Una risposta lucida e matura, quella di Rune, che sta lavorando per rientrare il prima possibile. Allo stesso tempo, però, sono i fatti a smentire le accuse più dure. L’infortunio di Musetti si era infatti manifestato già all’inizio del secondo set, come ammesso dallo stesso azzurro in conferenza stampa:

“Ho stretto i denti per un set, ma poi il dolore è aumentato sensibilmente”, le sue parole.