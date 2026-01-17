Gli Australian Open 2026 si vedranno in tv in chiaro, ma solo due turni: arriva la conferma ufficiale

Novità per quanto riguarda la copertura degli Australian Open 2026 sul panorama televisivo italiano. O forse no. O meglio, dipende. Sarà la presenza italiana la discriminante legata alla possibile trasmissione del primo Slam dell’anno sui nostri schermi televisivi. Un fatto, questo, che è cambiato drasticamente con l’uscita di Eurosport dal pacchetto Sky (il che, fra l’altro, ne impedisce la rilevazione Auditel).

Sfogliando con attenzione il listino di Discovery Media recentemente pubblicato, infatti, si scopre una pagina tutta particolare: quella legata proprio allo Slam di Melbourne. Oltre alla citazione del successo di ascolti della finale 2025 Sinner-Zverev, si evidenzia come, in caso di presenza di italiani o italiane in semifinale e in finale, la trasmissione in chiaro sul canale Nove sarà garantita.

Non era un fatto scontato: ricordiamo, infatti, che la legge sugli eventi sportivi in chiaro prevede sì che semifinali e finali Slam vadano in chiaro con presenza italiana in via obbligatoria, ma solo alla scadenza degli attuali accordi televisivi in essere. Questo, per Eurosport, si protrae fino al 2031 per Melbourne e fino al 2030 per il Roland Garros. All’atto pratico, Warner Bros Discovery ha agito seguendo già ora le linee di una disposizione che sarà realmente operativa, nel caso in questione, tra cinque anni.

Va dunque riconosciuto a Discovery di aver chiarito le proprie intenzioni con largo anticipo. Un fatto, questo, che fa capire come ormai il tennis tricolore sia talmente seguito che non basta più una ristretta cerchia di appassionati: c’è ormai una base molto, molto ampia di persone che s’interessa alle vicende di Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e non solo. Non resta, dunque, che attendere e scoprire se, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026, ci sarà spazio anche per il tennis da Melbourne nella programmazione di Nove. Un tipo di trasmissione che, lo scorso anno, procurò ascolti record al canale: 2.354.000 milioni su Nove, con il 22,28%, e un complessivo di 3.5 milioni includendo Eurosport 1, che allora ancora trasmetteva su Sky. In buona sostanza, un italiano su tre in quel momento aveva la tv accesa sulla finale tra Sinner e Alexander Zverev, vinta dall’italiano in tre set. I numeri mostruosi fatti registrare dai match di Sinner nel corso del 2025 hanno chiarito quanto ormai sia ampio l’interesse per il tennis. Con tutte le (positive) conseguenze sui tantissimi aspetti della questione.

In conclusione, ricordiamo le giornate in cui potrebbe esserci la trasmissione in chiaro sul Nove degli Australian Open in caso di qualificazione di giocatori italiani: giovedì 29 (semifinali femminili), venerdì 30 (semifinali maschili), sabato 31 gennaio (finale femminile), domenica 1° febbraio (finale maschile). Fino ai quarti di finale rimane la copertura attraverso Discovery+, Timvision, DAZN e la nuova arrivata del panorama italiano, HBO Max.