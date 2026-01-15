Gli Australian Open 2026 non si vedranno in tv: la guida per lo streaming. Ma in caso di semifinale e finale…

Domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica che ci terrà compagnia fino a domenica 1° febbraio. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento di Melbourne, dove Jannik Sinner andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo: il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni in terra oceanica e dovrà fare i conti con una concorrenza titanica, guidata soprattutto dallo spagnolo Carlos Alcaraz.

Saranno ancora il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP a dettare legge in uno dei quattro eventi più importanti dell’annata agonistica, oppure assisteremo a qualche sorpresa? Dopo il sorteggio andato in scena nella notte italiana di giovedì 15 gennaio e dopo la conclusione delle qualificazioni, è arrivato il momento di proiettarsi verso la competizione, ma dove si potranno vedere gli incontri? Gli Australian Open 2026 non saranno trasmessi in tv! Scopriamo tutti i dettagli.

DOVE SI POSSONO VEDERE GLI AUSTRALIAN OPEN 2026?

Discovery+ garantirà la diretta streaming di tutti gli incontri: gli appassionati potranno seguire in maniera integrale il torneo abbandonandosi alla piattaforma streaming. Ogni campo avrà il suo feed specifico e sarà lo spettatore a decidere quale incontro guardare, potendo fare zapping tra un match e l’altro in base alle proprie volontà. In questo modo fin dai primi turni, dove le contemporaneità sono svariate, si potranno seguire tutti gli incontri che si desidera, senza dipendere da scelte altrui.

In diretta streaming su Eurosport 1 ed Eurosport 2, canali visibili su DAZN, verrà trasmessa una selezione di incontri: in questo caso gli abbonati potranno gustarsi le partite selezionate dal broadcaster stesso (solitamente si dà priorità agli italiani e alle partite di maggiore interesse, almeno sulla carta). Si tratta chiaramente di una selezione limitata considerando le molteplici contemporaneità, soprattutto nei primi turni.

Per l’occasione DAZN ha ampliato la propria offerta, rendendolo fruibili anche altri quattro canali di Eurosport e dunque aumentando sensibilmente il numero di incontri che si possono guardare in streaming. Parallelamente, anche Tim Vision e Amazon Prime Video daranno modo di avere lo stesso tipo di copertura (sempre a pagamento).

PERCHÉ GLI AUSTRALIAN OPEN 2026 NON SI VEDRANNO IN TV?

Non sarà prevista la diretta televisiva degli Australian Open 2026! Dalla scorsa estate, infatti, i canali di Eurosport non sono più disponibili nel pacchetto Sky: le reti sportive di Discovery+ sono uscite dalla piattaforma e dunque non potranno più essere seguite in tv, ma soltanto in streaming su Discovery+ e su DAZN.

Ci potrebbe essere un’eccezione nel caso in cui un italiano/a raggiungesse la semifinale e la finale. In questo caso, infatti, Discovery potrebbe decidere di trasmettere la partita interessata in diretta tv (o in differita), gratis e in chiaro, su una delle proprie reti generaliste (verosimilmente sarebbe Nove, come già successo per le finali giocate da Jannik Sinner negli ultimi anni). Chiaramente è qualcosa che verrebbe deciso dai detentori dei diritti alla vigilia dell’evento.

Una nuova legge prevede l’obbligo di trasmettere gratis e in chiaro le semifinali e le finali degli Slam con la presenza di un italiano/a. Questa misura, però, entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere: gli Australian Open sono di Discovery fino al 2031. Fino a quella data i broadcaster non saranno obbligati a trasmettere in diretta tv e in chiaro le semifinali e le finali con gli italiani degli Slam, ma avranno comunque la facoltà di farlo: sarà una loro totale discrezione, senza imposizioni dall’alto.