Giro d’Italia 2026: la Cofidis rinuncia alla Wild Card, chi andrà alla Corsa Rosa?

La Cofidis non sarà al via del Giro d’Italia 2026. La squadra francese, pur avendo acquisito abbastanza punti UCI per ottenere l’invito automatico a tutte le competizioni WorldTour (proprio come Tudor Pro Cycling e Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), ha deciso di escludere la Corsa Rosa dal proprio calendario.

La notizia, che era già nell’aria da giorni, è stata anticipata da fonti interne alla squadra al sito cyclingpro.net: “Abbiamo deciso di non fare il Giro d’Italia quest’anno. Si tratta di una decisione ufficiale”.

Con 23 squadre totali al via (18 WorldTour + 2 con invito automatico + 3 wildcard), RCS Sport avrà quindi un posto aggiuntivo da assegnare. Bardiani CSF 7 Saber e Polti VisitMalta, uniche Professional italiane idonee, dovrebbero ottenere gli inviti diretti. Per il terzo posto, la TotalEnergies appare favorita.

La Unibet Rose Rockets rappresenta un’alternativa concreta, dopo aver rinforzato il roster con acquisti di spicco come Dylan Groenewegen, Victor Lafay e Wout Poels. Le spagnole Caja Rural–Seguros RGA, Burgos Burpellet BH ed Equipo Kern Pharma rimangono opzioni teoriche, sebbene probabilmente privilegino la Vuelta a España. La decisione è attesa tra qualche settimana.