Giovanni Franzoni irrompe in top10 nella WCSL di superG: cambia il pettorale di partenza. Paris resiste

Giovanni Franzoni ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1 avuto in sorte in occasione del superG di Wengen, vincendo in maniera perentoria la gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista del Lauberhorn. Il 24enne ha pennellato una prestazione davvero magistrale sulle nevi svizzere e ha conquistato il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dopo il terzo posto conseguito nel superG della Val Gardena un mesetto fa.

Il risultato odierno rappresenta un autentico trampolino di lancio per il nostro portacolori, quando mancano tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un vero e proprio talento è sbocciato, il potenziale è emerso in uno dei contesti più importanti del Circo Bianco e ora è lecito sognare in grande. Intanto ci sarà una novità in occasione della prossima gara: cambierà il pettorale di partenza.

L’affermazione odierna ha infatti permesso a Giovanni Franzoni di operare un poderoso balzo nella WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali. Dopo il superG di Livigno, il 24enne occupava la tredicesima posizione, ma grazie alla stoccata di Wengen si è issato addirittura in sesta posizione. Cosa comporta questo balzo in avanti? Che nella prossima gara riceverà un pettorale tra il 6 e il 15.

Il regolamento è il seguente: i primi dieci classificati della WCSL List ricevono un numero tra 6 e 15 (estratto a sorte), mentre quelli piazzati tra l’undicesima e la ventesima posizione vengono sorteggiati tra 1 e 5 e tra 16 e 20, motivo per cui oggi l’azzurro è sceso per primo sul tracciato svizzero. Il prossimo superG è in programma venerdì 23 gennaio a Kitzbuehel (Austria): sarà l’ultimo prima dei Giochi, al termine avremo la certezza dei sottogruppi di merito in cui si troveranno i vari atleti.

Dominik Paris sta faticando, oggi è uscito nelle battute iniziali e al momento è ottavo (dunque avrà un numero tra 6 e 15 sulla Streif): il risultato in Austria sarà fondamentale per cercare di rimanere in top-10. Sono più attardati Guglielmo Bosca (14mo) e Mattia Casse (16mo), mentre Christof Innerhofer è 26mo.

WCSL LIST SUPERG DOPO WENGEN

1. Marco Odermatt (Svizzera) 643

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 414

3. Raphael Haaser (Austria) 343

4. Stefan Rogentin (Svizzera) 343

5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 317

6. Giovanni Franzoni (Italia) 291

7. Frederik Moeller (Norvegia) 282

8.Dominik Paris (Italia) 274

9. Alexis Monney (Svizzera) 259

10. Stefan Babinsky (Austria) 258

11. Lukas Feurstein (Austria) 220

12. Nils Allegre (Francia) 217

13. Marco Schwarz (Austria) 205

14. Guglielmo Bosca (Italia) 204

15. Mattia Casse (Italia) 200

16. Jan Zabystran (Cechia) 199

17. Ryan Cochran-Siegle (USA) 184

18. James Crawford (Canada) 161

19. Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) 158

20. Cyprien Sarrazin (Francia) 149