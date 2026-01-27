Giovanni Franzoni farà tre gare alle Olimpiadi? C’è un posto vacante in gigante…

Giovanni Franzoni si appresta a vivere una prima settimana molto intensa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con tanti impegni ravvicinati ed un vero e proprio tour de force sulla Stelvio nella velocità pura. Dopo le due gare individuali e la combinata a coppie, la nuova stella della Nazionale italiana maschile di sci alpino potrebbe però scegliere di cimentarsi in una specialità aggiuntiva: il gigante.

Il 24enne bresciano, rivelazione assoluta dell’inverno capace di esplodere definitivamente nelle ultime due settimane con tre podi su quattro eventi disputati tra Wengen (primo in superG, terzo in discesa) e soprattutto Kitzbuehel (vittoria in discesa libera sulla Streif), sarà uno dei favoriti per le medaglie olimpiche a Bormio sia in supergigante che in discesa.

Il calendario dello sci alpino maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 prevede tre prove cronometrate dal 4 al 6 febbraio, seguite dalla discesa libera di sabato 7 febbraio. Dopo un giorno di riposo, Franzoni dovrebbe tornare in azione lunedì 9 febbraio nella manche di discesa della combinata a coppie per poi concentrarsi in vista del superG che si terrà nella mattinata di mercoledì 11 febbraio.

A quel punto lo sciatore classe 2001 delle Fiamme Gialle avrebbe a disposizione due giorni di pausa per ricaricare le batterie in vista di un’eventuale partecipazione allo slalom gigante olimpico di sabato 14 febbraio. In base alle convocazioni, l’Italia schiererà infatti solo tre gigantisti (Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger) e ci sarebbe quindi un posto vacante. Il quarto pettorale riservato al Paese ospitante potrebbe venire assegnato proprio a Franzoni, che debuttò in Coppa del Mondo proprio tra le porte larghe il 20 dicembre 2020 in Alta Badia e vanta in questa specialità un 24° posto nel circuito maggiore ad Adelboden (gennaio 2022) oltre ad un podio in Coppa Europa ed un argento ai Mondiali Junior nel 2021.