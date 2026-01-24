Giovanni Franzoni è solo il quarto italiano a vincere la discesa di Kitzbuehel! Paris resta il maggior collezionista

Soltanto quattro italiani sono riusciti a vincere la discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiose, famose e importanti dell’intero universo dello sci alpino: la Streif è una pista iconica e la gara di velocità pura sulla pista austriaca è ritenuto uno dei capisaldi dell’intera annata agonistica. Vincere qui equivale a una vera e propria tesi di laurea: imporsi nella soprannominata Università del Circo Bianco è un’impresa riservata a pochissimi eletti, capaci di sfoderare tutto il loro talento in quasi due minuti di vera follia agonistica.

Il trofeo dell’Hahnenkamm si assegna fin dal 1931 (con alcune interruzioni per svariate ragioni ed è entrato a fare parte del circuito di Coppa del Mondo dal 1967, quando venne istituito il massimo circuito internazionale itinerante. In poco meno di un secolo, soltanto quattro italiani sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, per sei volte complessive, a dimostrazione di quanto sia difficile fare festa sulla Streif.

La prima firma porta il nome di Kristian Ghedina nel 1998 (sei anni prima della celebre spaccata che contribuì ad alimentare la sua popolarità), poi il tris di Dominik Paris (2013, 2017, 2019) intervallate dal sigillo di Peter Fill nel 2016. A sette anni di distanza dall’ultima volta, l’Inno di Mameli è stato intonato a Kitzbuehel per merito di uno scatenato Giovanni Franzoni, capace di giganteggiare dopo aver fornito una prestazione stellare.

ITALIANI VITTORIOSI DISCESA KITZBUEL

Dominik Paris: 2013, 2017, 2019.

Kristian Ghedina: 1998

Peter Fill: 2016

Giovanni Franzoni: 2026