Giovanni Franzoni devastante anche nella prima prova di discesa a Kitzbuehel, ma che Innerhofer!

È un’Italia sugli scudi quella che inizia l’avvicinamento alla discesa libera di sabato a Kitzbühel. Giovanni Franzoni si conferma devastante anche nella prima prova cronometrata sulla Streif e fissa il miglior tempo davanti al compagno di squadra, l’eterno Christof Innerhofer.

L’italiano, sceso con il pettorale numero 5, spinge forte nella parte iniziale, perde qualcosa nel quarto settore e riprende la sua marcia inarrestabile nel finale tagliando il traguardo con il tempo di 1:52.87. Alle sue spalle completa la doppietta azzurra uno spettacolare Christof Innerhofer. Il pettorale numero 22, con una splendida parte centrale, chiude in seconda posizione con un distacco di +0.11

Completa il podio di giornata il francese Maxence Muzaton, terzo a +0.39. Lo svizzero Alexis Monney è quarto con un distacco di +0.42. Il francese Nils Allegre taglia il traguardo in quinta posizione con il tempo di 1:53.41 e paga un distacco di +0.57 dal leader. Conferma il suo buon momento di forma Mattia Casse che chiude la sua prestazione in 1:53.44 e conquista la sesta posizione con 57 centesimi di ritardo dal compagno di squadra.

Settima posizione per l’americano Wiley Maple, pettorale numero 41, in 1:53.52. Lo sloveno Miha Hrobat che termina ottavo in 1:53.57 e precede di diciannove centesimi il francese Nils Alphand, nono a +0.89. Chiude decimo James Crawford che conclude la sua prova con un ritardo di +1.24.

Termina in venticinquesima posizione Benjamin Jacques Alliod, al traguardo con un distacco di +1.87. Florian Schieder chiude trentunesimo con +2.11 da Franzoni. Non forza l’andatura Dominik Paris che nel finale si rialza e termina quarantesimo con un ritardo di +2.60. Guglielmo Bosca taglia il traguardo in 1:56.56 ed è cinquantaquattresimo. Marco Abbruzzese chiude la sua prova con un ritardo di +3.94 , tempo che gli vale la cinquantasettesima posizione, mentre Max Perathoner è sessantatreesimo con un ritardo di +5.40.