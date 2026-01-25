Giovanni Franzoni conserva il posto d’onore nel Prize Money Ranking! Sventato il sorpasso: la classifica dei premi

Giovanni Franzoni ha conservato il secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale basandosi sugli emolumenti garantiti agli atleti grazie ai risultati sportivi conseguiti durante la stagione in corso. Il bresciano ha messo da parte 205.987 euro e si trova al posto d’onore della speciale graduatoria, non avendo subito alcun sorpasso al termine dello slalom odierno di Kitzbuehel, a cui non ha naturalmente preso parte.

Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e il norvegese Atle Lie McGrath avrebbero potuto insidiarlo, ma il sudamericano si è fermato al quarto posto e lo scandinavo è uscito nella prima manche. L’azzurro si è meritato questo gruzzolo molto interessante grazie al super jackpot che ha accompagnato la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel (101.000 euro), a cui si aggiungono i 54.709 per il trionfo nel superG di Wengen e i 13.968 euro per ciascuno dei terzi posti conseguiti nel superG della Val Gardena e nella discesa libera di Wengen.

Lo svizzero Marco Odermatt risulta inarrivabile con i suoi 636.231 euro, in una stagione condita da otto vittorie e tre secondi posti, grazie alle quali ha già messo un’ipoteca sulla conquista della quinta Coppa del Mondo generale. Alle spalle di Giovanni Franzoni, dopo la disputa di 25 gare sulle 38 in programma, troviamo Lucas Braathen (199.794 euro), Atle Lie McGrath (190.782 euro) e lo svizzero Franjo Von Allmen (188.129 euro).

La Coppa del Mondo di sci alpino propone tre gare prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno venerdì 6 febbraio: gigante e slalom a Schladming (Austria) il 27-28 gennaio e la discesa libera di Crans Montana (Svizzera) il 1° febbraio, sei giorni prima dell’assegnazione del titolo a cinque cerchi proprio in questa specialità.

PRIZE MONEY RANKING (CLASSIFICA DEI PREMI SCI ALPINO)

1. Marco Odermatt (Svizzera) 636.231 euro

2. Giovanni Franzoni (Italia) 205.987 euro

3. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 199.794 euro

4. Atle Lie McGrath (Norvegia) 190.782 euro

5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 188.129 euro