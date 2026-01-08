Giorgia Collomb sfiora il podio nello slalom Nor-Am di St-Sauveur. Top10 per Trocker, fuori D’Antonio

Giorgia Collomb manca l’appuntamento con il podio ma si aggiudica comunque un buon quarto posto nel primo dei due slalom speciali in programma a Mont Saint-Sauveur, sede della terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Per la valdostana si tratta a conti fatti del primo risultato positivo della stagione tra i pali stretti, dopo aver sempre fallito l’obiettivo della zona punti in Coppa del Mondo.

La diciannovenne di La Thuile, ieri settima in gigante a Tremblant, ha disputato una gara solida tra i rapid gates della pista nordamericana, firmando il quarto tempo nella prima discesa (con il pettorale 31) e conservando quel piazzamento anche al termine della competizione grazie al sesto crono parziale nella seconda manche. Collomb ha chiuso a soli 45 centesimi dalla vincitrice canadese Kiki Alexander, che ha preceduto sul podio l’austriaca Franziska Gritsch (da decima a seconda con il miglior tempo nella discesa finale) e l’altra padrona di casa Sarah Bennett, distanti rispettivamente 12 e 19 centesimi dalla vetta.

Fuori dai giochi la statunitense Logan Grosdidier, leader a metà gara ma uscita nelle battute conclusive della seconda manche. Prosegue nel frattempo il percorso di crescita della diciassettenne altoatesina Anna Trocker, dominatrice assoluta del gigante di ieri a Tremblant e autrice di una buona prestazione anche in slalom con un’incoraggiante ottava piazza a soli 82 centesimi dalla testa (quattro posizioni recuperate nella seconda discesa grazie al quarto crono parziale). Tredicesima a 1.53 la terza e ultima italiana in zona punti Francesca Fanti, mentre la napoletana classe 2009 Giada D’Antonio non aveva terminato la prima manche.