Giappone in trionfo nella prova a squadre dei Mondiali di volo. Domen Prevc protagonista in negativo di un episodio assurdo

Il Giappone fa saltare il banco e vince la prova a squadre dei Campionati Mondiali di volo con gli sci 2026, ultimo grande evento internazionale di salto speciale prima dell’imminente appuntamento olimpico di Predazzo. Per il Paese del Sol Levante si tratta del primo successo di sempre nel Team Event iridato di volo, dopo i due titoli individuali ottenuti da Noriaki Kasai nel 1992 e da Kazuyoshi Funaki nel 1998.

L’impresa odierna è stata realizzata sull’Heini-Klopfer-Schanze di Oberstdorf da Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura e Ren Nikaido, che hanno effettuato una solida prestazione corale riuscendo a sconfiggere in extremis i favoriti della vigilia. L’Austria si è dovuta infatti accontentare dell’argento con Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner e Jan Hoerl (che ha perso nettamente il confronto diretto con Nikaido) a 9.6 punti dalla vetta.

Il podio è stato completato in terza posizione dalla Norvegia, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo a 85.9 punti dalla vittoria con il team formato da Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal, Benjamin Oestvold e Marius Lindvik. Quarta piazza a distanza siderale dalla top3 per la Germania padrona di casa, ma la gara a squadre mondiale di Oberstdorf verrà ricordata soprattutto per un incredibile episodio avvenuto durante la quarta rotazione della prima serie.

Nel momento in cui Lindvik era in stanga di partenza, pronto a cominciare il suo salto, gli sci di Domen Prevc sono scivolati misteriosamente giù dal trampolino bavarese (dopo aver urtato l’atleta norvegese) durante le operazioni di controllo della tuta. Un incidente di percorso dalla complessa ricostruzione (in base ai media sloveni ci sarebbe una parziale ingenuità del 26enne di Kranj) che ha negato a Prevc di effettuare il primo salto, affossando inevitabilmente la Slovenia nella lotta per il podio.