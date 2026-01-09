Gianluca Galassi operato per un tumore: “Torno il prima possibile, preso in tempo”. Attesa per il recupero

Gianluca Galassi è stato operato per un tumore a un testicolo, come ha comunicato la Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadra in cui milita il centrale, grande protagonista dei Mondiali vinti dall’Italia nel 2022 e nel 2025. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso l’Ieo di Milano ed è perfettamente riuscito, il pallavolista sta bene e ora attende di conoscere quale sarà il percorso riabilitativo e quali saranno i tempi di recupero.

Il 28enne ha raccontato: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo“.

Gianluca Galassi ha poi proseguito: “Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi“.

Il centrale, che indossa la maglia dei Lupi dal 2024 dopo aver trascorso cinque stagioni a Monza, ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, oltre a contribuire al trionfo agli Europei nel 2021. Il nativo di Trento ha giocato l’ultima partita lo scorso 4 gennaio, venendo premiato come MVP in occasione della vittoria di Piacenza per 3-0 contro Cuneo in Superlega: di fronte al proprio pubblico del PalaBanca mise a segno 12 punti (2 muri, 67% in attacco).