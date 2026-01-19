Giada D’Antonio riparte dalle gare FIS: podio in gigante a Pozza di Fassa

L’impatto con l’universo dei grandi è stato superato, ci sarà tempo e modo per tornare e recitare il ruolo di prima grandezza a cui un talento cristallino può e deve aspirare. Giada D’Antonio riparte dalle gare Fis e conquista il piazzamento sul podio nello slalom gigante disputato a Pozza di Fassa.

La giovanissima promessa azzurra chiude la gara in terza posizione con il tempo di 1:44.97 e un distacco di +1.04 dalla vincitrice. Si aggiudica la vittoria finale l’elvetica Laura Bauman che chiude la propria prestazione con il tempo di 1:43.93 dopo aver chiuso la prima prova in seconda posizione.

Completa un podio a tinte tricolori Francesca Fanti. L’azzurra, già in evidenza nelle gare del circuito nordamericano, taglia il traguardo in 1:44.40, tempo che le vale la seconda posizione dopo aver chiuso in testa a metà gara. Il suo distacco dalla vincitrice è di +0.47.

L’Italia conclude una splendida giornata piazzando altre quattro atlete nelle prime dieci: Beatrice Sola chiude in quarta posizione, Emilia Mondinelli conquista il sesto posto, Sofia Parravicini è settima, mentre Maria Toja termina la propria performance in decima posizione.