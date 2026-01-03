Freccette, Luke Littler si riconferma Campione del Mondo. Montepremi da urlo per il fenomeno inglese

Luke Littler si conferma il giocatore di freccette più forte al mondo e chiude in bellezza un percorso straordinario, vincendo in grande stile il PDC World Darts Championship 2026 nel suggestivo scenario di Alexandra Palace a Londra. Il diciottenne inglese difende quindi con successo il titolo iridato ottenuto nella passata edizione del torneo e diventa il quarto uomo della storia a laurearsi Campione del Mondo per almeno due anni di fila dopo Phil Taylor, Adrian Lewis e Gary Anderson, intascando un assegno record da un milione di sterline.

Il numero uno al mondo ha dato spettacolo per tutta la manifestazione, perdendo nel complesso appena tre set (di cui due nell’ottavo vinto 4-2 contro Rob Cross) prima dell’ultimo atto odierno in cui partiva largamente favorito. Littler in effetti ha rispettato il pronostico della vigilia, rifilando un netto 7-1 alla rivelazione neerlandese Gian Van Veen che nei giorni scorsi aveva eliminato due stelle globali della disciplina come il n.2 del seeding Luke Humphries (campione mondiale 2024) ed il veterano scozzese due volte iridato Gary Anderson.

Van Veen, decima testa di serie del tabellone, era riuscito ad aggiudicarsi il primo set al decider grazie a qualche errore di troppo in doppia dell’avversario portandosi poi in vantaggio 2-0 nel secondo. A quel punto il match ha cambiato padrone, con Littler che si è acceso martellando le triple e cominciando a concedere le briciole anche in doppia.

Il fenomeno inglese è riuscito a vincere in rimonta il secondo set con una splendida chiusura (116) al decider, mettendo la freccia poi nel terzo (set vinto 3-1 con uno spettacolare “Big Fish” nel quarto leg) e non fermandosi più fino al 7-1 conclusivo dopo aver portato a casa 21 degli ultimi 24 leg. È mancata soltanto la ciliegina del nine-darter (i due finalisti hanno raggiunto al massimo 6 frecce perfette) alla prestazione strepitosa del britannico classe 2007, che ha terminato l’incontro con una media stellare di 106.02 firmando ben sedici 180 e chiudendo peraltro l’ultimo leg con un sensazionale checkout da 147. Average di alto profilo anche per Van Veen (99.94), calato alla distanza soprattutto nel fondamentale delle doppie (8/21) ma autore comunque di un Mondiale eccezionale.