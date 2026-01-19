Tennis
Francesco Maestrelli avvicina la top-100 del ranking ATP! Che balzo dopo la vittoria agli Australian Open
Francesco Maestrelli ha firmato una spettacolare magia alla sua prima partita in un torneo dello Slam, sconfiggendo il francese Terence Atmane al quinto set sul cemento di Melbourne: il numero 64 del mondo si è dovuto inchinare al cospetto del tennista italiano, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e che, alla sua prima presenza nel tabellone principale degli Australian Open, è riuscito a togliersi una pregevole soddisfazione.
Partito dalle qualificazioni, il 23enne non si è tirato indietro contro un avversario sulla carta più quotato ed è riuscito a imporsi in una maratona di tre ore e ventotto minuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1. Splendida rimonta da parte del pisano, che si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in terra oceanica e che al secondo turno potrebbe addirittura trovare il serbo Novak Djokovic, ampiamente favorito contro lo spagnolo Martinez.
L’approdo al main draw e la qualificazione al secondo turno hanno permesso a Francesco Maestrelli di compiere un balzo vertiginoso nel ranking ATP: l’affermazione odierna è valsa 50 punti e si è così issato a quota 512 punti, piombando al 111mo posto virtuale della graduatoria internazionale e rendendosi protagonista di un miglioramento di ben 30 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento (chiaramente teorico, visto che il torneo è alle sue battute iniziali).
La top-100 si avvicina, al momento è chiusa virtualmente dallo spagnolo Carlos Taberner (prossimo avversario di Lorenzo Sonego) con 608 punti. Se Maestrelli dovesse vincere un’altra partita in Australia, volerebbe a 562 punti e sarebbe virtualmente 104mo. Per entrare in top-100 servirebbe dunque l’approdo agli ottavi di finale: con 662 punti in cascina sarebbe virtualmente 89mo.
RANKING ATP LORENZO MAESTRELLI
Ranking ATP al 19 gennaio: 141mo con 436 punti.
Ranking ATP virtuale con il secondo turno agli Australian Open: 111mo con 512 punti.
Ranking ATP virtuale con l’eventuale terzo turno agli Australian Open: 104mo con 562 punti.
Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi agli Australian Open: 89mo con 662 punti.