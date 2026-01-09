Francesca Lollobrigida non svolta agli Europei: tempo alto nei 3000 metri. Oro Wiklund

Niente da fare per Francesca Lollobrigida, che sognava di conquistare il suo settimo podio in carriera negli Europei su singole distanze dello speed skating. All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) la rassegna continentale ha preso il via e l’azzurra era tra le osservate speciali dei 3000 metri, distanza nella quale si ricorda la magica medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

Ha provato la pattinatrice romana a tenere un’andatura alta fin dalle prime battute, ma il calo da metà della prova si è fatto sentire, al punto che Francesca ha rischiato anche la caduta per uno sbilanciamento sul ghiaccio. Tanto acido lattico nelle gambe dell’azzurra e il suo passo è salito inesorabilmente.

La conclusione è stato un crono lontano dai suoi migliori standard di 4’08″804, valso il quinto posto nell’overall. Una gara in cui la norvegese Ragne Wiklund, anche approfittando delle assenze delle olandesi di maggior qualità in questa manifestazione, ha fatto suo l’oro in 4’00″548, impreziosendo il suo risultato col nuovo record della pista, che lei stessa deteneva (prec. 4’02″79).

A completare il podio sono state la belga Sandrine Tas (4’05″266) e l’oranje Sanne In ‘t Hof (4’05″913). Undicesima posizione per l’altra azzurra Linda Rossi in 4’16″083.