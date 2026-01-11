Francesca Lollobrigida argento nella Mass Start agli Europei di speed skating! Azzurra beffata da Thorup

Quarta medaglia per l’Italia agli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), l’azzurra ha conquistato l’argento nella Mass Start, nella prova più imprevedibile del panorama del pattinaggio di velocità pista lunga.

In considerazione delle assenze in questa rassegna continentale, Lollobrigida era il punto di riferimento e le sue avversarie hanno cercato varie strategie per metterla in difficoltà. La pattinatrice romana, dal canto suo, è riuscita a gestire abbastanza bene la gara fino al lancio dell’ultimo sprint, decisivo per l’assegnazione delle medaglie.

Lollobrigida ha effettuato il sorpasso all’esterno dell’ultima curva della belga Fran Vanhoutte, ma ha finito per perdere per un momento la giusta coordinazione. Un piccolo momento di difficoltà sfruttato da chi come la danese Sofia Thorup aveva un briciolo di velocità in più, percorrendo una traiettoria interna.

Thorup, infatti, è riuscita col tempo di 8:39.724 a precedere di appena un centesimo la nostra portacolori (8:39.734), che al termine della gara non ha nascosto anche un po’ di amarezza per il risultato finale. A completare la top-3 è stata Vanhoutte (8:40.021). Per Francesca si tratta del settimo podio in carriera nelle rassegne continentali, considerando anche le medaglie nell’Allround. Dopo il bronzo del 2024 a Heerenveen, una seconda piazza che riscatta in parte quello che non era arrivato nei 3000 e nei 1500 metri in questa manifestazione. Quindicesima posizione finale, invece, per Emily Tormen.