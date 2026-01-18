Coppa del Mondo
Formichina Alex Vinatzer: i punti di Wengen non bastano ancora per la top15 nella WCSL di slalom
Al termine dello slalom speciale maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, è stata aggiornata anche la World Cup Starting List della specialità, utile a definire i pettorali di partenza della prossima gara.
Tra i primi 30 ci sono due italiani: Alex Vinatzer si piazza al 16° posto, mentre Tommaso Sala si attesta in 25ma posizione. Dunque non ci sono azzurri nei primi due gruppi di merito, ed entrambi gli italiani partiranno fuori dai primi 15.
Non ce la fa per due punti Alex Vinatzer: gli atleti tra l’ottavo ed il 15° posto vengono sorteggiati nella prima manche con i pettorali tra l’8 ed il 15, mentre gli atleti tra il primo ed il settimo posto ricevono in sorte i numeri dall’1 all’8. Vinatzer avrebbe bisogno del forfait di un atleta che lo precede per rientrare nel secondo gruppo.
WCSL SLALOM MASCHILE
1 Atle Lie McGrath (Norvegia) 603
2 Timon Haugan (Norvegia) 602
3 Clement Noel (Francia) 595
4 Henrik Kristoffersen (Norvegia) 531
5 Loic Meillard (Svizzera) 528
6 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 515
7 Paco Rassat (Francia) 391
8 Tanguy Nef (Svizzera) 297
9 Steven Amiez (Francia) 281
10 Manuel Feller (Austria) 269
11 Eduard Hallberg (Finlandia) 266
12 Linus Strasser (Germania) 256
13 Fabio Gstrein (Austria) 248
14 Armand Marchant (Belgio) 231
15 Victor Muffat-Jeandet (Francia) 196
16 Alex Vinatzer (Italia) 194
17 Michael Matt (Austria) 182
18 Dave Ryding (Gran Bretagna) 177
19 Albert Popov (Bulgaria) 176
20 Samuel Kolega (Croazia) 168
21 Daniel Yule (Svizzera) 156
22 Dominik Raschner (Austria) 127
23 Laurie Taylor (Gran Bretagna) 119
24 Filip Zubcic (Croazia) 113
25 Tommaso Sala (Italia) 112
26 Eirik Hystad Solberg (Norvegia) 107
27 Marco Schwarz (Austria) 103
28 Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) 102
29 Johannes Strolz (Austria) 89
30 Kristoffer Jakobsen (Svezia) 78