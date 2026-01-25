Filippo Randazzo strappa il minimo per i Mondiali Indoor! Volata sotto i 6”60 a Parigi

Alla AccorArena di Parigi, dove Mattia Furlani ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo (8.33 metri per il Campione del Mondo) e Kelly Doualla ha fatto il proprio debutto in questa annata agonistica (7.28 sui 60 metri per la 16enne lombarda, a nove centesimi dal proprio primato personale), c’è stato spazio anche per Filippo Randazzo.

Nella tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), l’azzurro si è espresso in 6.59 sui 60 metri e ha chiuso la gara al terzo posto. Il siciliano ha migliorato di ben quattro centesimi il personale siglato lo scorso anno e ha stampato il minimo per i Mondiali Indoor, che si disputeranno nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia).

L’ex lunghista, che aveva aperto il pomeriggio nella capitale francese con un 6.65 in batteria, ha chiuso alle spalle di Ali Al Balushi (6.52 per l’atleta dell’Oman) e del camerunense Emmanuel Eseme (6.55), risultando il migliore italiano sul rettilineo in sala in questo avvio di stagione (6.61 per Samuele Ceccarelli e Stephen Baffour).