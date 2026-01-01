Filippo Grigolini vince il GP Sven Nys: azzurro in forma straripante, altro sigillo nel ciclocross

Filippo Grigolini ha incominciato il 2026 nel miglior modo possibile, vincendo il prestigioso GP Sven Nys tra gli juniores. Il tradizionale appuntamento di Capodanno a Baal (Belgio), prova valida per il Challenge X20 Trofee di ciclocross, ha visto l’affermazione schiacciante del Campione d’Europa di categoria, capace di tagliare il traguardo con il tempo di 43:05 e un vantaggio siderale nei confronti dei padroni di casa Jari van Lee (secondo a 21”) e Bas Vanden Eynde (terzo a 49”).

Il 17enne, alla seconda stagione nella categoria, prosegue nel suo eccezionale momento: negli ultimi due mesi, oltre al trionfo continentale in quel di Middelkerke, ha saputo salire sul podio di Coppa del Mondo in ben tre occasioni (vittoria a Flamanville il 30 novembre, secondo posto a Dendermonde quattro giorni fa, terza piazza a Tabor il 23 novembre) e si è imposto nella tappa di Superprestige disputata a Heusden-Zolder all’antivigilia di Natale.

Giù dal podio il ceco Antonin John (quarto a 1’15”), il britannico Jacob Steed (quinto a 1’29”), il canadese Evan Moore (sesto a 1’45”) e il francese Victor Devos (settimo a 1’56”). Tommaso Cingolani ha chiuso in ottava posizione (a 2’08”), dodicesima piazza per Giovanni Bosio a 2’43” da Grigolini.