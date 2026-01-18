Fenomenale Lucinda Brand: successo di tappa e vittoria della classifica generale a Benidorm per l’olandese

Quando un fuoriclasse non smette di vincere e riesce a farlo nelle maniere più diverse gli aggettivi iniziano a sprecarsi e bisogna dar fondo a tutto il repertorio per evitare di essere ripetitivi. Lucinda Brand conferma di essere fenomenale e a Benidorm centra una straordinaria doppietta. L’olandese si aggiudica la gara e, grazie al successo odierno, conquista la classifica generale di Coppa del Mondo con due tappe di anticipo sulla fine.

Quello della fuoriclasse neerlandese appare un dominio difficilmente arginabile. Brand, all’ottavo successo in dieci gare, controlla le fasi iniziali di gara, rompe gli indugi nel quarto giro e s’invola verso l’ennesimo assolo della sua straripante annata sgretolando la concorrenza.

Brand taglia il traguardo con il tempo di 52’01” e precede la connazionale Ceylin Alvarado di dieci secondi. Conquista il gradino più basso del podio la francese Amandine Foquenet che termina terza con dodici secondi di distacco dalla vincitrice. Completano la Top 5 la transalpina Celia Gery e la ceca Kristyna Zemanova.

L’Italia, priva per l’occasione di Sara Casasola, porta a casa il buon risultato ottenuto da Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi. Bramati termina la sua gara in undicesima posizione con il tempo di 53’33” e precede di dieci secondi la compagna di squadra. Chiude invece in trentunesima posizione Elisa Ferri, staccata di 3’38” dalla vetta.