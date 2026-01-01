Federico Pellegrino sfiora il podio: beffa al fotofinish al Tour de Ski, Klaebo domina la 20 km

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, saluta Dobbiaco con la 20 km pursuit in tecnica classica che vede dominare il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, il quale vince in solitaria ed ipoteca il successo finale.

Alle sue spalle il connazionale Mattis Stenshagen, mentre lo svedese Edvin Anger beffa Federico Pellegrino nello sprint per il terzo posto. Dato il format di gara, l’ordine d’arrivo odierno rispecchia anche la classifica generale della manifestazione.

Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo parte da solo e domina la gara, incrementando il vantaggio su tutti i rivali: il leader del Tour de Ski vince in 46’01″7 e rifila 51″1 al connazionale Mattis Stenshagen, il quale parte dopo 15 km e stacca il resto del gruppetto inseguitore, conquistando la piazza d’onore.

La volata per il terzo posto premia lo svedese Edvin Anger, che brucia al fotofinish Federico Pellegrino, quarto per una questione di centimetri, dato che i due vengono accreditati dello stesso tempo al decimo, con un ritardo di 59″8.

Stesso discorso per il quinto posto, con il norvegese Emil Iversen che beffa lo statunitense Gus Schumacher nonostante i due chiudano entrambi a 1’00″2. Settima piazza per l’altro norvegese Lars Heggen a 1’00″3, ottavo posto per l’austriaco Benjamin Moser a 1’00″8, mentre è nono il norvegese Harald Oestberg Amundsen a 1’03″1.

La volata per il decimo posto viene vinta dal finlandese Iivo Niskanen, a 1’53″6, mentre nello stesso gruppo arriva il secondo degli azzurri, Elia Barp, 14° a 1’54″8. Più indietro gli altri italiani: 41° Francesco De Fabiani a 3’54″0, 47° Simone Daprà a 4’10″5, 61° Davide Graz a 4’57″1, 79° Simone Mocellini a 7’26″4, 87° Giacomo Gabrielli a 10’03″6.