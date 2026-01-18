Federica Brignone tra le convocate del gigante di Kronplatz! Ma la presenza rimane in forse

Il gigante femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino di Kronplatz potrebbe segnare il rientro in gara agonistico di Federica Brignone: l’azzurra è stata ufficialmente convocata per la gara tra le porte larghe sulle nevi italiane prevista per martedì 20 gennaio.

Sulla Erta la prima manche sarà in programma alle ore 10.30, mentre la seconda run, con l’inversione delle migliori 30, si terrà alle ore 13.30: tra le nove azzurre convocate figura anche il nome di Federica Brignone, la quale, però, deciderà soltanto dopo la sciata del mattino se prendere parte alla gara o meno.

Ad oggi sono passati 290 giorni dall’infortunio del 3 aprile in Val di Fassa e l’azzurra è pronta al rientro. Le altre otto azzurre convocate sono Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia ed Anna Trocker.